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金卡戴珊完成6年法律實習！　將挑戰最難加州律師資格考

記者劉宛欣／綜合報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）近日完成為期6年的法律實習，正式取得參加加州律師資格考試的資格。她於日前舉行畢業派對，與家人、朋友及4名子女一同慶祝，此前，她選擇了一條非傳統的法律之路，並非進入法學院就讀，而是自2018年起在三藩市的一家律師事務所接受為期4年的培訓，並通過了針對法學院一年級學生的初級資格考試。經歷4次考試後，她終於成功取得進一步挑戰的資格，目標是考過以難度聞名的加州律師考試。

▲▼美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）以「豐乳肥臀」的身材走紅於全球。（圖／達志影像／美聯社）

▲金卡戴珊取得律師考試資格。（圖／達志影像／美聯社）

金卡戴珊的指導律師Jessica Jackson表示，她6年來展現了令人敬佩的毅力與決心，每周投入18小時學習，每年學習48周，累計超過5000小時，期間還需兼顧撫養孩子、經營事業、拍攝節目等多，讚賞她在缺乏法學院資源的情況下，依然堅持完成大量艱深的法律實習，金卡戴珊本人尚未透露具體的考試日期，但若成功考過，她將正式成為一名執業律師。

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美國實境秀女星金卡戴珊。（圖／達志影像／美聯社）

▲金卡戴珊投入許多心力在法律學習。（圖／達志影像／美聯社）

金卡戴珊追隨律師父親羅伯特卡戴珊（Robert Kardashian）的腳步，她父親曾是轟動全美的辛普森殺妻案中辯護律師，是「夢幻律師團」的成員之一。之後，她能否通過加州律師考試並成為執業律師，備受外界期待。

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