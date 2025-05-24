每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族

記者劉宛欣／綜合報導

知名網紅醫師、YouTuber蒼藍鴿（本名吳其穎）除了本業以外，也相當認真經營社群，24日他在Threads上引用了《自然醫學》期刊中的最新研究，指出日常中的短暫卻高強度的活動，其實都可以對健康產生正面影響。研究發現，只要每天進行3次、每次約1至2分鐘的劇烈身體活動，像是快步走路、飛奔上下樓梯，甚至趕公車等，都有助於降低心血管疾病風險，並減少整體死亡率。

▲蒼藍鴿經常透過社群分享健康小知識。（圖／翻攝自蒼藍鴿IG）

這類活動在醫學上被稱為「VILPA」（Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity，短暫劇烈生活型態運動），特別適合工作繁忙、無法長時間安排運動的上班族。即便平常忙於工作，沒辦法固定去健身房做規律的運動，生活中不經意的「小衝刺」，也能成為健康的一大助力。

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▲蒼藍鴿貼文。（圖／翻攝自蒼藍鴿Threads）

蒼藍鴿也幽默提醒：「所以，下次遇到樓梯，別急著去找電梯，你可能正在默默幫自己多活幾年！」他的貼文一出，立刻引起網友熱議，不少人笑說「沒錯我每天睡到最後一分鐘趕公車，都是根據科學研究的結果」、「以前每天追校車，看來是沒有白追了 」、「每天睡過頭就可以達成這一個小目標了」。