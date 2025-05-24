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直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息

記者吳睿慈／桃園報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員j-hope首次展開世界巡演《Hope on the Stage Tour》，他在24、25日週末兩天在林口體育館開唱，場上座無虛席，萬名ARMY為他熱情狂吼，氣氛超炸。巡演從首爾開跑，他24日開唱時坦言：「時間過很快，我只剩下4場公演」，但下一秒突然神秘笑了，預告團體BTS即將全員退伍合體，引起陣陣尖叫聲。

▲▼／j-hope。（圖／翻攝自j-hope IG）

▲j-hope睽違6年半來台開唱。（圖／翻攝自j-hope IG）

J-hope專場演唱會以〈What If…〉揭開序幕，隨著音樂聲現身於2樓舞台上，全場亮著鮮紅色的燈光，萬名歌迷高喊著他的名字，接著現場就像是觀眾打開潘朵拉盒子般，他唱著〈Pandora's Box〉與〈Arson〉，先氣氛炒到最高潮，前三首歌就帶來視覺、聽覺雙重享受。

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一連串送上個人歌曲，j-hope更驚喜安排BTS經典作品，囊括〈Airplane Pt. 2〉、〈Mic Drop〉、〈Silver Spoon〉等歌曲，歌單展現出滿滿團魂。退伍後，j-hope首度展開世界巡演，對他來說相當有挑戰性，2月底從首爾起跑，他不禁感嘆：「我覺得時間過很快，因為五月居然要結束了，我只剩下4場公演了。」

▲▼／j-hope。（圖／翻攝自j-hope IG）

▲j-hope預告即將有好消息，BTS於6月全員退伍。（圖／翻攝自j-hope IG）

話鋒一轉，j-hope神秘地笑著說「但過不久，就會有好消息公布⋯」，全場高喊BTS），他露出笑容暗示BTS全員退伍合體，RM和V將於6月10日同時退伍，Jimin和柾國將於6月11日退伍，SUGA則將在6月22日退伍，不只他個人期待，粉絲也很興奮。

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