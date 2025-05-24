柯震東電影院換周邊「送爆米花給路人」　怕被誤會急喊：我不是怪叔叔

記者蔡宜芳／綜合報導

男星柯震東經常在Threads分享日常，親民作風吸引大票網友關注。他24日透露自己去電影院換周邊，沒想到贈品還包括零食跟飲料，為了不浪費食物，他靈機一動，決定將這些零食分享給其他影迷，也喊話說「希望你們不要嚇到….我不是什麼怪叔叔」。

▲柯震東作風親民。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東透露，他不久前到信義威秀要兌換史迪奇水壺，結果發現竟然還附贈兩杯飲料、一袋爆米花和一根吉拿棒，「但我今天沒打算要看電影……」他隨即走到一對正準備買電影票的年輕男女面前，主動詢問對方「看電影要不要配飲料爆米花跟吉拿棒」。

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▲柯震東到電影院換史迪奇水壺。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東透露，對方雖然接下了他的好意，但臉上的表情似乎有些錯愕，「如果那對男女有看到這篇文！希望你們不要嚇到….我不是什麼怪叔叔。」PO文引網友紛紛留言表示「還有水壺要換嗎？ 我可以站在那等你」、「媽祖顯靈」、「很錯愕的原因是因為不敢相信自己那麼幸運吧！不可能有人溫暖送食物又剛好是柯震東本人吧」，而當事人也現身留言感謝柯震東送的爆米花。