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鄧超拍戲出意外！大型機具倒下「砸到必死」　喻恩泰目睹驚險瞬間：只差一步

記者蕭采薇／台北報導

中片《勝券在握》導演劉循子墨和演員喻恩泰，來台出席兩岸電影展。24日受訪時，提到與鄧超合作，喻恩泰透露有次在現場，突然有大型機具倒下，「砸到頭就人死，砸到腳就殘廢」，而卻只差一步就砸到鄧超。沒想到他只是鎮定的往旁邊一挪，就繼續聊天，讓喻恩泰大呼：「這就是大將風範！」

▲鄧超《勝券在握》。（圖／兩岸電影展提供）

▲鄧超主演電影《勝券在握》。（圖／兩岸電影展提供）

喻恩泰和鄧超本來就是老鄉，還是同一個片區的人，「鄧超讀南昌一中，我讀南昌二中。」不過兩人私下見面機會不多，2012年有回在深圳偶遇一起吃了飯，再下回就是2024年合作《勝券在握》。喻恩泰說：「我說，按照12年一次這頻率，我們見幾次面就老了。」

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▲《勝券在握》導演劉循子墨、喻恩泰。（圖／兩岸電影展提供）

▲《勝券在握》演員喻恩泰，來台參加兩岸電影展。（圖／兩岸電影展提供）

這回來台，導演劉循子墨特地到著名的「先進海產店」吃熱炒，對招牌的炒豬肝非常喜歡，連續兩晚都吃同一間店，也完全不會膩。至於台灣演員，劉循子墨表示自己認識的不多，大概就是彭于晏、陳意涵和許光漢，「但如果說最想合作的，那肯定是周杰倫。」

▲《勝券在握》導演劉循子墨、喻恩泰。（圖／兩岸電影展提供）

▲《勝券在握》導演劉循子墨。（圖／兩岸電影展提供）

劉循子墨透露自己是周杰倫狂粉，人生第一場演唱會就是周杰倫，「我的處女心一定要給他，當時我真哭啦！一邊看一邊哭，完全聽不見他唱歌。」他更笑說，前一部電影《揚名立萬》其中一句台詞「我叫你爸 你打我馬 這樣對嗎」就是致敬周杰倫，喻恩泰則爆料說，當時的監製韓寒完全不理解這句話，但劉循子墨堅持不改，「現在終於知道原因了！」

 

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