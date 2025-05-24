看到小孩受傷就難過⋯張榕容喊：大家雞婆一點！　「寧可被誤會也要救人」

記者蕭采薇／台北報導

電影《誤殺3》以人口販子為故事背景，已為人母的張榕容，坦言不論是虐兒或是誘拐兒童的事件，看到小孩受傷就會難過。張榕容說：「我覺得我們都要雞婆一點，就算是誤會，沒關係，我們是大人，可以被誤會。但我們的多管閒事，也許可以救很多人，希望大家把一些注意力從手機拿開。」

▲《誤殺3》張榕容因結膜炎，戴著眼睛出席聯訪。（圖／兩岸電影展提供）



犯罪懸疑電影《誤殺3》上映後票房狂飆，飾演人口販子的資深演員高捷笑說，當初一接到劇本就知道角色「不是善類」。不過兩度與高捷合作的張榕容則爆料，雖然兩人第一次合作高捷「打她」，第二次則是「殺她」，但她強調，高捷私底下其實是個非常善良且潛心修佛的人。

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張榕容說：可能因為長相會被放在像是黑道的感覺，「但捷哥心裡其實非常善良。」導演也補充，高捷在片場非常溫和，對大家都很好，一度讓劇組懷疑選角是否正確，沒想到他一上戲就「變了一個人」，展現專業演員的實力。

▲《誤殺3》高捷。（圖／兩岸電影展提供）

張榕容透露，這次在《誤殺3》演得很開心，雖然飾演孕婦，但因為和劇組都很熟，連拍16個小時都不嫌累。她更表示，導演甘劍宇很了解她的創造力，只要簡單溝通就能順利入戲。

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

日前台北電影獎公布入圍名單，張榕容以《鬼才之道》入圍影后，今天她帶著眼鏡出席活動，笑說因為眼結膜發炎，特別請化妝師幫她設計俐落髮型。她也透露，正在積極挑選紅毯戰袍，不排除以男裝現身，和同樣入圍影帝的陳柏霖一較高下，更自信表示：「我們的帥肯定是不同的風格！」

▲《誤殺3》導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

曾參與《誤殺2》演出的周楚濋，這次在《誤殺3》飾演一個孩子的媽，讓高捷驚呼認不出。周楚濋坦言，自己沒有當過媽媽，一開始非常忐忑，但最後還是靠生活經驗詮釋角色。她也趁機公開徵友，笑稱身高180公分只是基本，若是有才華，「150公分也可以接受。」不過她也強調，另一半年紀不要太大，「不然我還要推他，這樣不方便。」

▲《誤殺3》周楚濋。（圖／兩岸電影展提供）