ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看到小孩受傷就難過⋯張榕容喊：大家雞婆一點！　「寧可被誤會也要救人」

記者蕭采薇／台北報導

電影《誤殺3》以人口販子為故事背景，已為人母的張榕容，坦言不論是虐兒或是誘拐兒童的事件，看到小孩受傷就會難過。張榕容說：「我覺得我們都要雞婆一點，就算是誤會，沒關係，我們是大人，可以被誤會。但我們的多管閒事，也許可以救很多人，希望大家把一些注意力從手機拿開。」

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

▲《誤殺3》張榕容因結膜炎，戴著眼睛出席聯訪。（圖／兩岸電影展提供）

犯罪懸疑電影《誤殺3》上映後票房狂飆，飾演人口販子的資深演員高捷笑說，當初一接到劇本就知道角色「不是善類」。不過兩度與高捷合作的張榕容則爆料，雖然兩人第一次合作高捷「打她」，第二次則是「殺她」，但她強調，高捷私底下其實是個非常善良且潛心修佛的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張榕容說：可能因為長相會被放在像是黑道的感覺，「但捷哥心裡其實非常善良。」導演也補充，高捷在片場非常溫和，對大家都很好，一度讓劇組懷疑選角是否正確，沒想到他一上戲就「變了一個人」，展現專業演員的實力。

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

▲《誤殺3》高捷。（圖／兩岸電影展提供）

張榕容透露，這次在《誤殺3》演得很開心，雖然飾演孕婦，但因為和劇組都很熟，連拍16個小時都不嫌累。她更表示，導演甘劍宇很了解她的創造力，只要簡單溝通就能順利入戲。

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

日前台北電影獎公布入圍名單，張榕容以《鬼才之道》入圍影后，今天她帶著眼鏡出席活動，笑說因為眼結膜發炎，特別請化妝師幫她設計俐落髮型。她也透露，正在積極挑選紅毯戰袍，不排除以男裝現身，和同樣入圍影帝的陳柏霖一較高下，更自信表示：「我們的帥肯定是不同的風格！」

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

▲《誤殺3》導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

曾參與《誤殺2》演出的周楚濋，這次在《誤殺3》飾演一個孩子的媽，讓高捷驚呼認不出。周楚濋坦言，自己沒有當過媽媽，一開始非常忐忑，但最後還是靠生活經驗詮釋角色。她也趁機公開徵友，笑稱身高180公分只是基本，若是有才華，「150公分也可以接受。」不過她也強調，另一半年紀不要太大，「不然我還要推他，這樣不方便。」

▲《誤殺3》張榕容、周楚濋、高捷、導演甘劍宇。（圖／兩岸電影展提供）

▲《誤殺3》周楚濋。（圖／兩岸電影展提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

蕭煌奇奪金首發文：我不是目中無人！世壯運柔道「過肩摔」網朝聖

蕭煌奇奪金首發文：我不是目中無人！世壯運柔道「過肩摔」網朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

誤殺, 誤殺3, 張榕容, 周楚濋, 高捷, 甘劍宇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族
  2. 蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好
  3. 看到小孩受傷就難過⋯張榕容喊：大家雞婆一點！　「寧可被誤會也要救人」
  4. 柯震東電影院換周邊「送爆米花給路人」　怕被誤會急喊：我不是怪叔叔
  5. 永野芽郁「拿不倫自嘲」言論被罵翻！笑稱遇記者要說：不知道～
  6. 直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息
  7. 58歲蔡秋鳳淡定一字馬　緊急澄清真的不是鼻腔共鳴
  8. 78歲翁無照衝撞8人…妻喊「台灣考駕照太難」　港星氣炸：我一次就過
  9. 幻藍小熊單曲入圍金曲獎！　成員全嗨翻：沒想到有機會
  10. 見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366