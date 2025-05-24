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愛雅跟老公做人出現重大阻礙　老公連三天狂燒40度怕他GG

記者葉文正／台北報導

FikaGO今天舉行「LET’S FIKA – 移動的家」主題派對！現場找來麻辣鍋女神愛雅、時尚大師李佑群與女神拐拐出席。剛新婚的愛雅提到，因為之前已凍卵，所以打算40歲前生子，沒想到愛犬「妮妮」卻成了阻礙，夫妻倆要等妮妮睡著才能恩愛。

▲愛雅對狗狗有愛心。（圖／Fika GO提供）

▲愛雅對狗狗有愛心。（圖／Fika GO提供）

愛雅的雙愛犬是馬爾濟斯(漂亮)跟貴賓狗(妮妮)，她自己比較ＨＯＬＤ的住，不管照顧妮妮跟漂亮，都是要親力親為，要下定好決心，妮妮現在每天要餵兩次藥，每天要餵四次飯，因牠腎臟心臟都有問題，就是老了，是活了快17年的狗人瑞。所以現在也都爬文看如何照顧老狗，出門都帶推車，讓牠們聞聞外面空氣，養老狗的家裡都會需要一台推車。

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▲愛雅對狗狗有愛心。（圖／Fika GO提供）

▲拐拐帶豆柴現身。（圖／Fika GO提供）

愛雅也說，以前狗狗剛來會吵架，現在不會了。目前還有餵五次奶，一次餵30cc，都是帶著去工作，愛雅說：「只要進公司牠們都跟我一起上班，還要幫牠們帶便當，漂亮因為咬合不正被棄養。而投資方也說，現在的推車，即便體型一百公斤的狗狗也有車可以搭。寵物跟人不一樣，所以就盡可能符合需要，設計空白可以貼名字。會發現整體便利跟環保，實用。公司裡百分之八十都可以養寵物，開發嬰兒用品也有，工藝技術都很仔細，用的是高端嬰兒產品。

▲愛雅對狗狗有愛心。（圖／Fika GO提供）

▲一群人參加走秀活動。（圖／Fika GO提供）

愛雅也說目前肚皮沒有喜訊，並笑說：「我養兩隻狗，老公最近還腸胃炎，發燒到40度，連燒三天，一度懷疑老公會燒到變成阿達，才知道為人妻人母的辛苦。還要煮粥給老公吃，就覺得好忙哦，所以暫時想說，到40之前才來生小孩，但是創業很忙，都在上班，我出道18年創業，都是從頭學過，的確腦容量不夠，未來如果生的出來就生，生不出來也沒辦法。平常狗狗還睡在我跟老公中間，有點不方便，等牠睡著，要等兩隻都搞定，才有機會創造小孩。」◎癌笑說現在兩隻都跟我們睡，可能到50歲都生不出來。

佑群老師則說自己是養法鬥，名字叫寶珠，常常會欺負貓咪，但是放到推車，他就超安靜，如果沒有放在固定位置，就會出現狗貓大戰的慘況，放到推車裡就會很安靜，可能是期待出門，還眉開眼笑。也會幫牠打扮，非常喜歡醜狗，可以讓牠變美。

拐拐也說自己有三隻柴犬，「我高雄家裡也有三隻浪浪，因為第一隻豆柴，結果三隻都養豆柴，這是緣分，看到覺得很可愛，算穩定，好照顧，陸續養了黑色白色跟胡麻色，習慣了，定期會帶出去，我覺得狗狗都好動，如果有出國，只好拜託朋友跟家人。」

拐拐說生活一樣忙碌，還是有直播帶貨，狗狗是兩女一男，但不想生小孩，「能養狗跟我自己就好，我哥哥要結婚了，我沒壓力。加上我有凍卵十五顆，以防後來想要生，當時身體狀態好，現在生活挺好的，就沒有想要生小孩。」

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