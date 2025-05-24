記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT成員粼粼近日出席國際服裝品牌活動，以簡約卻性感的造型驚豔全場，粉絲紛紛留言「又香又辣！」作為團體的舞蹈擔當，她不久前翻跳偶像JENNIE的夯曲〈like JENNIE〉（Peggy Gou Remix），影片在網路上爆紅，展現超強舞技與自信魅力，讓粉絲驚呼「粼粼突然解放，真的合法嗎？」

▲▼babyMINT成員粼粼展現健康又性感的一面。（圖／華研提供）

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年僅20歲出頭的粼粼，舞齡卻已超過十年，從國中擔任熱舞社長、高中主修街舞，到現就讀崇右影視科技大學及HRC專攻班，持續精進舞技。為了強化體能，她一週三次重訓，搭配舞蹈課與肢體開發訓練，從核心、有氧到姿態調整全方位打造體態，她笑說：「長期下來進步真的超有感！」

粼粼除了舞技出色，還是babyMINT中唯一兼職DJ的成員，她從高中開始接觸打碟，並以自身擅長的街舞與嘻哈曲風延伸發展，立志成為派對和品牌爭相邀請的DJ。受她影響，團員們也常前往她的秘密基地聊音樂，甚至計畫未來嘗試結合DJ與團體表演的全新模式。

▲粼粼本身也是專業DJ。（圖／華研提供）

粼粼平時形象冷酷，但其實是標準的I人，自認擅長透過音樂傳遞情緒與想法，期許未來能以「DJ LIN」之名和更多人交流。她也透露維持161公分、47公斤體態的秘訣是「吃得健康」，平日正餐乾淨飲食、澱粉集中早上攝取，偶爾也會視情況小小放縱。