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豬哥亮逝世8年突宣告「復活」！　「全為一張照片」原因太催淚

記者蔡琛儀／台北報導

喜劇天王豬哥亮離世8年，從未在台灣觀眾心中被遺忘，此次由豬哥亮的長子謝順福、中華豬哥亮文化協會授權，甲上娛樂與巨橙文創有限公司共同企劃製作，以AI技術讓豬哥亮「復活」，推出首支單曲〈阿爸的話〉，MV上線以來迴響熱烈。

▲▼豬哥亮逝世8年復活推出新歌，推手正是兒子謝順福。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼豬哥亮逝世8年「復活」推出新歌，推手正是兒子謝順福（下圖右）。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼豬哥亮逝世8年復活推出新歌，推手正是兒子謝順福。（圖／甲上娛樂提供）

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謝順福作為幕後推手，更感性地拿出他與父親豬哥亮的合照，當時豬哥亮就是燦笑凝視前方，如今在豬哥亮離世8年推出的〈阿爸的話〉MV中，由新生代男星涂善存一人分飾兩角，同時扮演父親以及長大後的兒子，似乎也是代表著謝順福自己，彷彿透過AI技術重現與父親的合照，過程無比溫馨、催淚。

涂善存對於能演出直呼「與有榮焉」，提到對豬哥亮的印象，他表示豬哥亮就是喜劇之王，在演藝圈一直是「標誌性的存在」，透過與謝順福交流，更了解豬哥亮私底下的親和面貌。而這次收到邀約後，涂善存在正式拍攝前做了許多功課，想要多多了解豬哥亮的生平事蹟，「沒想到在過程中也拉近了我與這首歌的連結，彷彿豬大哥一生的旁白，都能在歌曲中找到註解。」

▲▼豬哥亮逝世8年復活推出新歌，推手正是兒子謝順福。（圖／甲上娛樂提供）

▲涂善存在MV中分是父與子兩角色。（圖／甲上娛樂提供）

涂善存的父親在他18歲那年就離世，一直讓他相當遺憾，也感嘆成長過程中，沒來得及跟父親建立太多回憶，但這次透過豬哥亮的紀錄影片以及〈阿爸的話〉歌詞，進而想像：「彷彿這是與自己的父親相處的點滴，以及他想對我訴說的話。」這次首度在MV裡升格當爸，涂善存與《乒乓男孩》小童星李星緯合作，他誇讚李星緯是個非常活潑、有想像力的男生，也非常聰明，「看到每個東西或每個舉動，他都想知道為什麼，然後再提出更多不一樣的看法。」

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