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瑤瑤慘遭富二代性愛片案波及！　一查竟是「熟人造謠」傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，火辣身材和直率性格受到觀眾喜愛，經常受邀上節目分享經驗。近日，她登上節目《美人餐桌》時坦承，過去曾莫名捲入性愛片外流的謠言風波，讓她身心俱疲，最讓她難以接受的是，這場風波竟是「熟人造的謠」。

▲瑤瑤被造謠性愛片外流。（圖／翻攝自美人餐桌YT）

▲瑤瑤曾經被熟人造謠。（圖／翻攝自美人餐桌YT）

事情的起源，是某名富二代偷拍性愛片事件爆發，引起社會譁然，新聞中提到許多不知情的受害者，並提及「演藝圈一對姊妹花也牽涉其中」，並附上幾張照片，其中竟有瑤瑤與姊姊Apple的合照。雖然當下她並未過度解讀，但自那之後，就莫名其妙地背上「受害者」的標籤。

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後來某次與朋友聚餐，瑤瑤突然被問：「是不是認識那個富少？」讓她當場愣住，趕緊解釋「我真的不認識，我也不知道為什麼會發生這個事情」。本以為說清楚就沒事，沒想到朋友卻回：「之前聽一個女生說，『對啊，瑤瑤跟他很熟』。」這番話讓瑤瑤當場傻眼，因為她赫然發現，那個散播謠言的人，竟然是她的女性好友。

▲瑤瑤被造謠性愛片外流。（圖／翻攝自美人餐桌YT）

▲該名好友亂傳，說瑤瑤與某拍攝性愛片的富二代很熟。（圖／翻攝自美人餐桌YT）

瑤瑤無奈指出「因為我們本來就認識，所以別人更容易相信她講的話」，一旁王思佳也忍不住跳出來表示，自己當時也曾被影射，為此還特地上政論節目解釋，「這年頭最可怕的是，妳要先自證，別人潑妳髒水不用提證據，而且妳澄清的力度很大，就會被說是不是急了，不澄清又會被說默認」。

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