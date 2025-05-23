陳奕迅「復活」後首露面　花籃超大咖「楊丞琳、李榮浩罕見合體」

記者蔡琛儀／高雄報導

香港天王陳奕迅今（23日）起高雄巨蛋連唱六場，也是他先前因確診病倒，甚至傳出烏龍死訊後首度露面，眾多天王天后也都送上花籃祝賀，包括周杰倫、王力宏、陶喆、李榮浩和楊丞琳夫婦、楊乃文。

▲陳奕迅今晚開唱。（圖／翻攝自臉書）

曾替陳奕迅寫〈淘汰〉，還當過他嘉賓的周杰倫寫：「曲曲經典，唱響高雄。」也同台合作過的陶喆以英文寫：「祝你在高雄的精彩演出炸翻全場。」

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一直視陳奕迅為偶像的楊丞琳，曾說過陳奕迅是她非常喜歡的男歌手，「我看過的演唱會有七成都是他的。」2人2015年還曾在第52屆金馬獎頒獎典禮同台獻唱經典電影歌曲，也是她首度與陳奕迅合唱，老公李榮浩更曾邀請陳奕迅擔任演唱會嘉賓，今天小倆口則共同為偶像獻上祝福。

▲▼陳奕迅演唱會花籃。（圖／My Kan提供）

陳奕迅今天在演出前，率領工作團隊一起大拜拜祈福，戴著口罩的他身穿高雄演唱會限定周邊T恤和藍色短褲，還不斷擺出幾個搞怪逗趣的姿勢，整個人看起來狀態相當不錯。為迎接陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋，高雄捷運公司也特別打造城市限定驚喜，演出期間每天下午1點至晚間8點，只要搭乘高雄捷運抵達巨蛋站，就能聽見他以親切台語親口迎接招呼：「打給厚，我是Eason陳奕迅，FEAR and DREAMS 現場見！」

▲美麗島站打造陳奕迅演唱會光影秀。（圖／My Kan提供）

美麗島站更幻化為一座夢境花海，知名光之穹頂「鳳翼天翔」投影秀結束後，限定加映的「FEAR and DREAMS」花夢光影秀驚喜登場，由可愛的蜜柑站長引領觀眾走入滿地鮮花與飛舞蝴蝶的繽紛光影，伴隨陳奕迅爽朗歌聲，營造如夢似幻的沉浸式體驗，光影秀自5月23日至5月31日連播九天，每日共九場播映時段（10:00、11:00、13:00、15:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00）。