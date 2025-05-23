鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

記者黃皓瑋／綜合報導

飾演「鷹眼」的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），2023年元旦遭遇嚴重的鏟雪車輾壓事故，歷經2次手術才保住一命。他近期登上主持人凱利瑞帕（Kelly Ripa）的Podcast節目，自曝在事故當下瀕臨死亡，讓他一度感覺自己抽離了身體好幾分鐘。

▲傑瑞米雷納遭遇鏟雪車事故，一度性命垂危。（圖／翻攝自IG／Jeremy Renner）



傑瑞米雷納在節目中透露，他在被鏟雪車重擊倒地後，曾感覺自己離開了身體，並且感受到「美妙、令人興奮的平靜」，讓他一度產生了「不想回來」的念頭。他表示不確定這樣的狀態維持了多久，可能是2分鐘、5分鐘或10分鐘，也坦言在恢復意識後，一度感到非常不開心：「我看著我的腿，心想，『嗯，等一下會很痛的』。」只能讓自己不斷保持呼吸等待救援。

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▲傑瑞米雷納公開分享自己重傷瀕死時的感受。（圖／翻攝自Instagram／Jeremy Renner）



傑瑞米雷納先前出版回憶錄，自曝在輾壓事故當下心跳降到每分鐘18下，身體變成彷彿屍體的灰綠色，他的左眼也因外力重創爆出眼眶，一度能用右眼看到左眼眼球。送醫後他被發現全身有30處骨折，歷經長時間的治療與復健才再度恢復行動力。