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冰球樂團演出驚傳意外　團員被他敲頭「當場暈了」我無地自容！

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團「冰球樂團」日前受邀到澳門、新加坡、馬來西亞舉辦，更是他們首次到澳門演出，也有了澳門觀光初體驗。四人更抓緊演出空檔去參觀了各類主題賭場，團員們表示澳門擁有許多異國情懷，也去朝聖了倫敦人、巴黎人、威尼斯人等經典觀光景點，他們直呼澳門很像是一座大型遊樂園，鼓手士捷更覺得澳門過於夢幻，不像有凡人居住此地。

▲▼冰球樂團馬來西亞場次。（圖／何樂音樂提供）

▲冰球樂團。（圖／何樂音樂提供）

鍵盤手蒙提到，每次到一個新的地方就很像去探險，而蒙每到一個新的城市最愛用「甜點」作為踩點的首要嘗試，於是吃了很多蛋塔、核桃糊跟蛋糕。另外兩位團員主唱王跟貝斯手Nelson則是先被澳門華麗的建築物給震懾住，也入境隨俗被吃角子老虎機給迷住了，更笑稱他們這次的表演身穿的白西裝讓他們根本就像是從賭城中走出來的人。

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相較於澳門，星馬兩地則不是第一次來演出，蒙表示此次星馬行為第二次到當地演出，比起首次來多了非常多人，雖然此次演出場地都是坐著的，但每個人的熱情都紮實地傳達到舞台上，讓他十分感動。他也不忘朝聖楊枝甘露、白菊花冰淇淋，帶團員一起大啖咖椰吐司，利用演出空檔偷閒之餘除了觀光也填飽肚子。

▲▼冰球樂團馬來西亞場次。（圖／何樂音樂提供）

▲▼冰球樂團在澳門、馬來西亞開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲▼冰球樂團馬來西亞場次。（圖／何樂音樂提供）

而在這趟的最終站馬來西亞場，台上更發生了小意外，團長兼貝斯手Nelson回憶當日：「在台上不小心用Bass打到士捷，全部人傻眼，我愧疚到無地自容，好險士捷後來好多了，感謝上天！」鼓手士捷則開玩笑說以為是歌迷的熱情讓他暈船，「後來回想起來才發現，應該是被Nelson的貝斯敲到頭導致頭昏腦脹。當下只能秉持暈船仔精神硬剛到底，希望沒有影響到演唱會的呈現，讓工作夥伴擔心了，真是不好意思。」

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