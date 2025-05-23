ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹雅雯為爸爸剃大平頭　「前螢幕男友」許富凱心疼發聲了

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌王許富凱今（23日）出席北流文化館全新特展「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」開展記者會，他的前「螢幕女友」曹雅雯日前剪去一頭長髮，以平頭造型示人，並透露是為了陪伴68歲父親對抗病魔，讓大批網友看了心疼不已，和她曾是「螢幕情侶」的許富凱也心疼發聲。

▲▼ 「摩登時代：唱片轉動‧流行誕生」開展記者會-許富凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲許富凱出席北流文化館全新特展「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」開展記者會。（圖／記者黃克翔攝）

許富凱被問及曹雅雯近況，他坦言很心疼，「家人生病對我們來說是很大煩惱，尤其她是獨生女，要承擔這一切，希望曹爸爸早日康復。」至於有無傳訊息關心曹雅雯？許富凱表示不會主動打擾，北流董事長黃韻玲也表示，聽了心裡蠻難過的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊。（圖／翻攝自IG）

▲曹雅雯為了陪爸爸將頭髮剪成平頭。（圖／翻攝自IG）

此外，許富凱在北流董事長黃韻玲操刀下，翻唱1930年代名曲〈ブラジル喫茶店的歌〉，不過他表示當時同時錄製〈ブラジル喫茶店的歌〉以及新歌〈會記得喔〉，突然因感冒失聲長達1個半月，這2首歌剛好都是黃韻玲當製作人，「他很努力，邊咳嗽邊錄音，我都修剪完，他還說要上訴、過不去。」

▲▼ 「摩登時代：唱片轉動‧流行誕生」開展記者會-黃韻玲,許富凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃韻玲與許富凱。（圖／記者黃克翔攝）

後來黃韻玲幫忙介紹名醫，她笑說先前有朋友演出舞台劇，也是當天感冒無法出聲，她幫朋友在通訊群組裡到處問，沒想到正在巡演的劉若英回訊推薦，讓黃韻玲忍不住虧：「 妳很閒嗎？妳不是在開演唱會嗎？」不只劉若英推薦這位醫師，還有另外2位好友推薦，因此才介紹給許富凱。

分享給朋友：

追蹤我們：

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

推薦閱讀

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

資深藝人陸一龍痛批陳大天　「有手有腳為何不當兵」　曝張小燕心情

資深藝人陸一龍痛批陳大天　「有手有腳為何不當兵」　曝張小燕心情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許富凱, 曹雅雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉
  2. 鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來
  3. 冰球樂團演出驚傳意外　團員被他敲頭「當場暈了」我無地自容！
  4. 于正怒批女星「放鴿子」！　知情人曝是《歌手2025》人氣選手
  5. 二重抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩送你看TWICE娜璉、MAMAMOO、SJ
  6. 郁方突發文求問「怎麼改專頁名稱」　背後藏洋蔥…網湧入安慰
  7. 曹雅雯為爸爸剃大平頭　「前螢幕男友」許富凱心疼發聲了
  8. 家寧拍反擊片潔哥曝「只會輸更慘」！　建議2招翻身：黑紅也是紅
  9. 宋旻浩兵役案被移送檢方！「缺席WINNER演唱會」恐回歸無期
  10. 郭靜摯愛離世　經紀人瞞著她做1件事...暖心驚喜曝光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366