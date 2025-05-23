曹雅雯為爸爸剃大平頭　「前螢幕男友」許富凱心疼發聲了

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌王許富凱今（23日）出席北流文化館全新特展「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」開展記者會，他的前「螢幕女友」曹雅雯日前剪去一頭長髮，以平頭造型示人，並透露是為了陪伴68歲父親對抗病魔，讓大批網友看了心疼不已，和她曾是「螢幕情侶」的許富凱也心疼發聲。

▲許富凱出席北流文化館全新特展「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」開展記者會。（圖／記者黃克翔攝）

許富凱被問及曹雅雯近況，他坦言很心疼，「家人生病對我們來說是很大煩惱，尤其她是獨生女，要承擔這一切，希望曹爸爸早日康復。」至於有無傳訊息關心曹雅雯？許富凱表示不會主動打擾，北流董事長黃韻玲也表示，聽了心裡蠻難過的。

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▲曹雅雯為了陪爸爸將頭髮剪成平頭。（圖／翻攝自IG）

此外，許富凱在北流董事長黃韻玲操刀下，翻唱1930年代名曲〈ブラジル喫茶店的歌〉，不過他表示當時同時錄製〈ブラジル喫茶店的歌〉以及新歌〈會記得喔〉，突然因感冒失聲長達1個半月，這2首歌剛好都是黃韻玲當製作人，「他很努力，邊咳嗽邊錄音，我都修剪完，他還說要上訴、過不去。」

▲黃韻玲與許富凱。（圖／記者黃克翔攝）

後來黃韻玲幫忙介紹名醫，她笑說先前有朋友演出舞台劇，也是當天感冒無法出聲，她幫朋友在通訊群組裡到處問，沒想到正在巡演的劉若英回訊推薦，讓黃韻玲忍不住虧：「 妳很閒嗎？妳不是在開演唱會嗎？」不只劉若英推薦這位醫師，還有另外2位好友推薦，因此才介紹給許富凱。