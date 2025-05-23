許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁2021年結婚後，不時會分享婚姻生活。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了和老公各自的自拍照，夫妻倆的腹肌在鏡頭前全露，「我只能說我們夫妻都有自戀狂」，但她最後還是認輸了，「我沒有他這麼自律。」

▲▼許維恩分享和王家梁的自戀自拍照。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



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照片中，可以看到許維恩戴著一頂藤編帽，單穿一套米色比基尼，相當映襯她的膚色之外，也完美襯托出渾圓半球、深邃事業線和沒有贅肉的小腹，腰線穠纖合度。

▲▼許維恩最近和王家梁帶著女兒前往馬爾地夫旅遊。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



不只這樣，許維恩還分享了王家梁的對鏡自拍照。只見王家梁上空，自信展現手臂、胸部和腹部的肌肉線條，緊實程度可以看出他有多麼常訓練身體。

▲許維恩產後肚皮長這樣才是最狂的！（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



雖然關於肌肉的部分，許維恩承認輸給了王家梁，但粉絲認為畢竟她生過孩子，所以應該是她贏，讓她頓時豁然開朗，「真的耶～～剖腹完真的比較難修復～我贏了！」