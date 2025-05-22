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水壓爆擊大腦！袁澧林「浴缸溺水戲」險沒氣　劉以豪驚恐待命：壓力爆表

記者蕭采薇／台北報導

《山忌 黃衣小飛俠》女主角袁澧林在片中因詭異力量糾纏，精神恍惚陷險境，尤其浴缸溺水戲必須全身浸入水中，強烈水壓瞬間爆擊大腦，讓她體會瀕死邊緣的恐懼。在旁守護的劉以豪坦言內心壓力極大，一度擔心她「真的快沒氣了」。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度合作默契好。（圖／威視提供）

▲袁澧林《山忌 黃衣小飛俠》拍浴缸溺水戲苦不堪言。（圖／威視提供）

《山忌 黃衣小飛俠》描述劉以豪、袁澧林、曹佑寧一行人在山上觸犯禁忌，招惹到無法解釋的不明力量，「苦主」袁澧林獨自承受所有中邪場面，最痛苦是浴缸溺水戲，畫面驚悚指數爆表，大家在拍攝現場也繃緊神經。

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袁澧林在狹小浴缸內掙扎、嗆水，她回憶那天超級辛苦，水從四面八方衝擊整個大腦，眼睛、鼻子都很痛，每次從水裡起來就狂咳。為求真實感，導演還加碼「水中睜眼」，讓袁澧林崩潰說：「那個不舒服乘以1萬倍，就很接近死亡！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度合作默契好。（圖／威視提供）

▲劉以豪、袁澧林首度合作默契好，兩人戲裡深愛彼此，戲外則是互相依靠的戰友。（圖／威視提供）

在場邊待命準備隨時救人的劉以豪也承受極大壓力，驚恐直言：「我超怕，不知道哪一個是真的？哪一個是假的？不知道她是真的要沒氣，還是在演。」袁澧林很感謝劉以豪的陪伴，雖然大部分時候是自己在浴室裡孤獨嗆水，但劉以豪每次出去前都會說：「加油，我退下了，妳相信我，我隨時都在，妳好了我就來。」短短幾個字成為她重要的精神支柱。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度合作默契好。（圖／威視提供）

▲袁澧林宮廟收驚戲搖到缺氧，劉以豪一旁暖身陪伴。（圖／威視提供）

片中另一場宮廟收驚戲同時讓袁澧林印象深刻，她整晚都跪在有限的空間搖來搖去，「空氣變得很稀薄、很缺氧，最後搖到有點發暈，每次拍完都想衝出去呼吸。」生理、心理都很艱辛的情況下，劉以豪跟袁澧林之間情感連結也越加濃烈，劉以豪表示：「她的認真讓我也更努力想陪著她完成。」兩人戲裡戲外都跟片中角色一樣，雖身處危險，但心始終連在一起克服難關。

 

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山忌 黃衣小飛俠, 黃衣小飛俠, 劉以豪, 袁澧林, 曹佑寧

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