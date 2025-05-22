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亞洲音樂節卡司公布！　一字排開全是「金獎音樂人」超狂

▲ 陳珊妮首次受邀擔任JAM JAM ASIA亞洲音樂節表演嘉賓。 （圖／臺北流行音樂中心提供）

▲ 陳珊妮首次受邀擔任JAM JAM ASIA亞洲音樂節表演嘉賓。 （圖／臺北流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心攜手5位策展人老諾、蕭達謙 Echo、國國、米奇林 MCKY以及 Hauer，以「臺灣隊」為概念，推出JAM JAM ASIA 亞洲音樂節第三波卡司，一口氣網羅10位金獎音樂人共同參戰，今（22）日驚喜公布最新一波卡司，包括榮獲金曲獎殊榮的陳珊妮、血肉果汁機 Flesh Juicer、李英宏、椅子樂團，並獲得金音獎最佳搖滾專輯的「傷心欲絕」 ，以及金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep 同場較勁，本屆準金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。

▲▼ 李英宏、血肉果汁機 Flesh Juicer椅子樂團金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep，本屆準金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。（圖／臺北流行音樂中心提供）

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▲▼ 李英宏、血肉果汁機 Flesh Juicer、傷心欲絕都將接力演出。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲▼ 陳珊妮、血肉果汁機 Flesh Juicer、李英宏、椅子樂團，並獲得金音獎最佳搖滾專輯的「傷心欲絕」 ，以及金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep，本屆準金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲▼ 李英宏、血肉果汁機 Flesh Juicer、傷心欲絕。（圖／臺北流行音樂中心提供）

金曲常勝軍陳珊妮首次受邀擔任JAM JAM ASIA亞洲音樂節表演嘉賓倍感興奮，她表示：「很期待參加這個國際音樂盛會，能看到各地厲害音樂人同場表演，既開心又期待！也歡迎其他音樂人找我一起共演！」正因為各地音樂菁英齊聚一堂，讓她坦言：「裡那種『不能輸』的鬥志也會被激起，必須要拿出最厲害的表演才行！」陳珊妮透露歌單部分想以「回憶殺」為主的內容，「正好先前專場也是在北流舉辦，說不定會重現部分大家想再回味的歌單？！」她更預告屆時表演「應該不會走保守路線」，笑說：「讓我們來點重口味的吧！」

▲▼ 陳珊妮、血肉果汁機 Flesh Juicer、李英宏、椅子樂團，並獲得金音獎最佳搖滾專輯的「傷心欲絕」 ，以及金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep，本屆準金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲▼ 本屆準台語歌王FunkyMo和準金曲最佳新人的Andr為演出增添星光。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲▼ 陳珊妮、血肉果汁機 Flesh Juicer、李英宏、椅子樂團，並獲得金音獎最佳搖滾專輯的「傷心欲絕」 ，以及金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep，本屆準金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。（圖／臺北流行音樂中心提供）

被視為本屆金曲入圍大黑馬的FunkyMo挾多項入圍肯定殊榮挺進 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節，他預告屆時將以滿滿的滿滿的復古 chill 放克音樂元素，為樂迷全心打造老派台式搖擺之夜；而一口氣入圍金曲台語歌王、年度專輯、最佳台語專輯、最佳作曲、最佳裝幀設計等五大獎項的他提起入圍感想，勉勵自己以「平常心」面對這次競爭激烈的「死亡之組」之爭，他表示：「聽說金曲獎台語獎項是大家所謂的 『死亡之組』，我覺得能跟這些同學前輩們一起放在這個名單真是太棒了。在我自己保持平常心的同時，我為我的團隊感到開心，我們一起在去年做了很棒的事！」

而2024年最受矚目的 Gen Z 創作新人 Andr，自2023年出道以來備受各界矚目，以獨具特色的臥室音樂風格與極具辨識度的嗓音獲得大家喜歡的她初生之犢不畏虎，一舉入圍第15屆金音獎「最佳新人」，讓她忍不住在社群上連說三次「謝謝」，更期許自己：「希望每個腳步聲都會被聽見！」而新生報到的 Andr 將帶著慵懶的曲風前進 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節，將要用迷人的嗓音融化每位樂迷的心。
 

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