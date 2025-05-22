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「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優蓮實克蕾雅（蓮実クレア）曾擁有「騎乘位女王」的封號，並擁有F罩杯傲人上圍，2022年選在出道10周年時宣布引退，讓大批粉絲哀嘆D槽女神從此少一人。而時隔2年多，她在520當天拋出驚喜震撼彈，宣布「重新出道」，貼文超過369萬次觀看！

▲▼蓮實克蕾雅（蓮実クレア）宣布復出，重返AV界。（圖／翻攝自X）

▲蓮實克蕾雅（蓮実クレア）2022年宣布引退，520當天震撼宣布復出，重返AV界。（圖／翻攝自X）

蓮實克蕾雅還有「發片機器」的稱號，卻在2022年9月25日宣布引退，並離開所屬經紀公司，引退後持續在新宿歌舞伎町的酒吧擔任媽媽桑。而她消失2年多重返AV界，發文透露已經確定加入新的經紀公司，「要開始重新出道的活動，細節下次再說」，文末強調還會繼續以經營酒吧。

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▲▼蓮實克蕾雅（蓮実クレア）宣布復出，重返AV界。（圖／翻攝自X）

▲蓮實克蕾雅現在是酒吧媽媽桑。（圖／翻攝自X）

▲▼蓮實克蕾雅（蓮実クレア）宣布復出，重返AV界。（圖／翻攝自X）

▲蓮實克蕾雅宣布重新出道。（圖／翻攝自X）

而蓮實克蕾雅重返AV界的消息，令「AV達人」一劍浣春秋直呼：「我好驚訝啊！我好興奮啊！我好期待啊！」至於為何復出？AV達人推測，最直接的聯想是酒吧的生意可能不太好，所以才要重出江湖，目前新東家還沒有公開，但以過去的「戰績」來看，她的復出勢必掀起大眾的期待。

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