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谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

記者孟育民／台北報導

由知名網紅谷阿莫和呂宇晟（大軍）共同經營的打鐵健身公司，去年11月在台中市南屯店開幕，在無預警、也未告知會員的情況下，今年5月6日就拉下鐵門停業，上百名會員控訴繳了200萬元會費，至今拿不回來。21日市議員吳佩芸陪同會員們召開記者會痛批利用名人光環對外招攬會員，惡性倒閉，引發熱議。對此，谷阿莫深夜拍片解釋原委，更指出先前借了2000萬給呂宇晟，認為自己也算受害者。

▲▼谷阿莫深夜拍片解釋原委。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

▲谷阿莫深夜拍片解釋原委，爆出先前借錢給2000萬給呂宇晟。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

谷阿莫對此解釋，自己只是購買打鐵健身公司的股票，並無經營實權，董事長其實是呂宇晟，「我共計買了100萬股，由於我投資金額高達1000萬，佔公司20%股份，因此有入董事會的資格，加入董事會我就是協助推廣的計劃。」投資的這段期間，他坦言從未看過公司報表，僅聽呂宇晟口頭報告公司計劃，而基於友誼也從未質疑過對方，直到有天收到私訊，才得知公司有拖欠員工薪水的狀況，事後詢問呂宇晟，並強烈要求開董事會解決後續問題，不過等到今年春節都未收到任何董事會的消息，令他感到無奈。

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▲▼谷阿莫深夜拍片解釋原委。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

▲▼谷阿莫曬出股票證明自己僅是股東。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

▲▼谷阿莫深夜拍片解釋原委。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

谷阿莫進一步說明，「本人僅是購買新台幣一千萬元的股票，佔比20%，比Andy老25％還少，所以無權決定打鐵健身公司該如何經營，還有處理欠款跟退費的事情。另外本人之前有借款2000萬元給打鐵健身公司董事長呂宇晟，希望他能妥善處理遇到的問題，如果打鐵健身公司後續還有營運的狀況，本人的借貸也會化為烏有，關於這方面本人也是受害者。」他也希望公司能早日處理好糾紛！

▲▼谷阿莫深夜拍片解釋原委。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

谷阿莫坦言自己的股份比Andy還少。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫Life）

而呂宇晟也發出聲明，表示願意面對一切，「身為好友的我，不應該拖累谷阿莫這個品牌，現在的我說什麼都是錯，我沒有躲起來，我明天會去台中市政府說明一切並給予承諾，並且我也積極處理退費。沈默並不代表錯，而是認真思考失敗的原因。請大家放心打鐵健身的失敗我會一肩扛起，無論如何我都會努力籌錢完成退費給消費者。」

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谷阿莫, 大牛, 打鐵健身公司, 推欠薪水, Andy

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