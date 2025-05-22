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謝忻險遭設局！假警察控她違法吸金「視訊給看派出所」　嚇壞求救男友

記者蔡宜芳／綜合報導

女星謝忻21日在社群平台分享自己險些遭詐騙的驚險經歷，對方自稱員警，告訴她捲入了一起違法吸金案，還被傳喚兩次未到，嚇得她趕緊打電話向男友求救，也才揭曉了騙局。

外送用▲▼謝忻險遭設局！假警察控她違法吸金「視訊給看派出所」。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻透露自己險遭詐騙集團設局。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻透露，她在上週日接到一通自稱台東榮總藥劑師的來電，對方聲稱有人持她的證件試圖領取精神科藥物，「我恍然大悟，原來找了大半個月的皮包掉在了台東！然後證件被拿去做壞事了！」於是藥劑師立即幫她報警，「大約不到5分鐘的時間，附近馬蘭派出所的警員就抵達了醫院。」然而，接下來的發展卻讓她心驚膽戰。

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謝忻表示，有一位姓陳的員警打電話來要求去台東做筆錄，但她因為人在北部，實在無法臨時抽身，隨後，對方便表示要回到派出所打視訊電話進行訊問，「不一會陳警員果然打來，告知因為馬蘭派出所經費不足，沒有比較正規的攝影設備，所以就直接用LINE錄影錄音。」對方不僅讓她看派出所的樣子，現場還有約莫10名警員，「有警徽，有櫃檯，也聽到有人打去報案的聲音，陳警員把鏡頭帶到一位中年的警員，表示那是他們派出所的所長，而所長也看了我一眼，並跟我點頭示意。」

▲▼謝忻險遭設局！假警察控她違法吸金「視訊給看派出所」。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻曬假報案單。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

在通話中，謝忻被告知自己的個資疑似外洩，甚至牽涉一宗違法吸金案。對方還表示，謝忻的資料顯示已被桃園地方法院傳喚兩次，但她未到庭，還被指控戶頭曾接收多達700萬的款項。聽了「警員」的話，謝忻感到驚慌失措，表示自己完全不知情。

謝忻說，對方進一步詢問她的資產狀況，包括銀行帳戶、存款、房產等細節，並要求她不要向任何人透露此事，強調「偵查不公開」。謝忻坦言，當時自己被嚇得魂不守舍，甚至一度相信對方的說法。

事後，謝忻趕緊打電話向男友求助，「他平靜地聽我唱作俱佳地drama完之後，丟了一個新聞連結給我。詐騙集團，可惡…」證實根本就是詐騙集團聯手演戲。

▲▼謝忻險遭設局！假警察控她違法吸金「視訊給看派出所」。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻險些受騙。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

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