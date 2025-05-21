命理師揪「黃子佼、孟耿如水火不容」　2月前預言被挖：會衰到70歲

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼和女星孟耿如2020年登記結婚，不過男方在2023年捲入「#MeToo」風波，連帶影響孟耿如，日前全家出遊照更引發外界撻伐。今（21）日卻傳出兩人已悄悄簽字結束5年婚，消息曝光後引發外界討論及關注，就連命理師江柏樂2個月前在節目上談論兩人相處水火不容的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲孟耿如、黃子佼被爆已簽字離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

江柏樂日前受邀錄製YouTube節目《危機女王》，透過姓名學角度分析黃子佼的命格、人生運勢及婚姻狀況。他認為黃子佼與孟耿如的根本問題在於「溝通」，並指出孟耿如名字中的「耿」字帶有「火」，而黃子佼命格屬水，水火相剋，導致兩人性格及溝通上較難磨合。他更語出驚人地表示：「兩人水火不容，根本沒辦法溝通。只是床上關係比較好一點。」

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▲黃子佼、孟耿如被爆已簽字離婚。（圖／翻攝自Facebook）

江柏樂進一步指出，黃子佼出生於壬子年，生肖屬鼠，若從姓氏「黃」來看，在五行與命盤中顯示他和長輩間有不錯的緣分。他表示，若從名字「子佼」來看，「子」在五行中屬水，象徵好的人際關係、不錯的規劃能力與口才。然而，名字中的「佼」字，左邊為「人部」，在命理象徵中如同「老鼠遇人」，意涵為「過街老鼠，人人喊打」，象徵人氣與事業開始走下坡。因此，江柏樂斷言黃子佼將「衰到70歲」，不認為他還有可能會重返演藝圈。

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