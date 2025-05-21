八點檔男星練出冰塊盒腹肌「背叛老婆」　浴缸偷情小三被正宮抓姦

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》本週劇情重磅炸裂，正宮黃育欣（何蓓蓓飾）怒揭未婚夫楊克帆（曾子益飾）與陳千晶（徐千京飾）浴缸偷情，三角戀正式引爆，不但上演當場抓姦、掌摑、扯髮的激烈對峙，更是全劇目前最狗血的一場戲，掀起網友熱烈討論。

▲曾子益、徐千京在《好運來》偷情，被正宮何蓓蓓抓姦。（圖／民視提供）

飾演「小三」陳千晶的徐千京回憶起拍攝現場，仍餘悸猶存「那場戲我整個人泡在水裡，水裡還加了沐浴劑，一直嗆鼻子，鼻子和耳朵都很痛，眼睛也超不舒服。」她更首度嘗試在水中睜開眼睛演戲「雖然很難受，但也算是一次特別的經驗。」戲中她濕身包著浴巾，當著正宮與未來婆婆的面慘遭掌摑與扯髮，堪稱「八點檔史上最狼狽小三」。

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▲曾子益、徐千京在《好運來》偷情，被正宮何蓓蓓抓姦。（圖／民視提供）

徐千京也替角色發聲「千晶從小在缺愛的原生家庭長大，一旦愛上一個人就願意不擇手段地爭取，即使身陷羞辱與委屈，她也堅持追求所謂的真愛。雖然觀眾眼中她是壞女人，但我認為她其實很可憐。」不過連續濕身拍攝讓她體力透支「當天真的冷到發抖，隔天還小發燒。不過看到播出的效果，這一切都值得。」

▲曾子益、徐千京在《好運來》偷情，被正宮何蓓蓓抓姦。（圖／民視提供）



至於飾演「渣男代表」楊克帆的曾子益，為了完美呈現親密場景，早在開拍前6個月就開始健身訓練，坦言「這場戲有露上身畫面，我希望角色狀態看起來更合理。」他也感謝劇組「這部戲在設計情感與肢體互動時非常細膩，大家不斷討論怎麼拍才有層次感，這場戲能成功，導演與團隊功不可沒。」他還笑說，這場戲中他「爽收四巴掌」，總算滿足觀眾對克帆的怒火宣洩。

▲曾子益、徐千京在《好運來》偷情，被正宮何蓓蓓抓姦。（圖／民視提供）

飾演正宮的何蓓蓓則表示「這場戲對育欣來說心情轉折太大，拍完情緒真的很低落。」她也笑稱，當天突然發現現場工作人員爆滿「原來大家不是來看戲，是來看子益的身材成果，讓我哭笑不得。」據現場導演透露，何蓓蓓在這場戲中火力全開、情緒飽滿，演出極具層次，無論憤怒、悲傷、羞辱一氣呵成，被讚「封后級演技」。

▲曾子益、徐千京在《好運來》偷情，被正宮何蓓蓓抓姦。（圖／民視提供）