黃子佼爆離婚！認愛孟耿如「同年註冊會員」　12年情時間軸還原

記者劉宜庭／綜合報導

黃子佼、孟耿如驚爆離婚，消息震驚各界，回顧2人從交往、求婚到結婚，相差整整19歲的戀情一直備受關注，如今傳出5年婚姻結束，令人不勝唏噓。

黃子佼曾經用寫詩的方式，來還原與小19歲孟耿如戀情的時間序，並用「如佼似漆」來稱呼彼此：「２０１３起相戀，２０１８求婚後，２０２０的今晨，透過官方的手續，我們正式變夫妻，合法的陪伴彼此，走向另一段旅程。」此外，2人交往1年左右，2014年才正式公開認愛。

▲孟耿如、黃子佼相差19歲。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）



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起初，有傳聞指出戀情遭到女方父母反對，孟耿如最初認愛時表示，家人沒有正面討論此事，但認為不會有太大的意外，只是媽媽擔心的叮囑她要「多多跟長輩學習」；結婚時，她也強調：「年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的。」

怎料，黃子佼近年爆發性醜聞，被發現2014年註冊成為色情網站「創意私房」高級會員，持有35名少女性影像多達2259個檔案，一審被判台北地院判刑8個月，現正上訴高院審理中；另外，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔，10年來總計持有超過2845部影片。

▲孟耿如、黃子佼驚傳離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）



黃子佼已鮮少公開露面，卻連帶影響孟耿如，全家出遊照片更是引發社會公憤。孟耿如今年3月發文道歉，「他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。」

此外，孟耿如除了關閉社群網站之外，她過去的副業也都已結束經營，她寫道「個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停」，言下之意所有的工作都已停止。