拱手讓給賢奎3億8千萬獎金！　邵熙IG遭惡評灌爆：還以為在拍《換乘戀愛》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣燒腦實境秀《魔鬼的計謀2》於20日播出最終結果，本季的參賽者賢奎（泫揆）過去曾參加戀愛秀《換乘戀愛》，他與海恩後來成功交往，但兩人疑似早已分手。沒想到，最新一集播出後，引起大批觀眾不滿，認為他與《魔鬼的計謀2》另一位嘉賓邵熙走太近，狠酸兩人「還以為是在拍《換乘戀愛》」，還有人認為邵熙根本不想贏，不懂為何要出演節目。

▲▼邵熙其實早已知道答案，但她沒放代幣錯失了答題機會。（圖／翻攝自Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《魔鬼的計謀2》決賽由賢奎、邵熙兩人競爭，在最關鍵時刻，邵熙選擇不放代幣，最終由賢奎贏得了比賽，兩人在參演節目以來互相扶持，難免出現擁抱等肢體接觸，卻讓觀眾看得很疑惑，由於賢奎參加節目時「名草有主」，粉絲皆知曉他的正牌女友是海恩，邵熙與賢奎舉止過於親密，引發抗議聲浪。

邵熙遭質疑是故意輸給賢奎，由於她早已算出正解，且可以繼續放代幣，讓遊戲一直拖下去，但她最後選擇不放，因此引起撻伐聲浪，觀眾留言狂酸「真的很好奇，如果沒有勝負心，幹嘛要出演生存實境秀」、「結局超無聊，不懂為何要出演」、「明明就知道正解，卻把3億8千萬讓給賢奎，真是羨慕」。

▲▼ 邵熙IG遭惡評灌爆「還以為在拍《換乘戀愛》」。（圖／翻攝自邵熙IG）



邵熙IG留言被網友灌爆，負面留言狂罵「這是我看過最爛的生存實境秀」，也有人反串表示「恭喜最終情侶檔是賢奎、邵熙」、「還以為是在拍《換乘戀愛》」。事實上，賢奎近期傳出與海恩分手，如果按照時間點推算，就是在拍完《魔鬼的計謀2》後出現分手傳聞，使得網友更堅信兩人感情已經生變，但也有人認為「看完節目就理解為何賢奎、海恩會分手了」、「一個極度T、一個極度F很不合」。