啦啦女神朱朱迎雙喜！　「結婚＋懷孕」樂曬超音波：幹大事了

記者張筱涵／綜合報導

前富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員朱朱（朱珮慈）今年3月才宣布卸下啦啦隊員身分，正式「自富邦畢業」。沒想到相隔不到3個月，她在5月19日和20日連續兩天拋出雙喜訊，不僅正式登記結婚，還緊接著宣布懷孕喜事，讓粉絲驚喜不已。

▲朱珮慈宣布結婚和懷孕。（圖／翻攝自Instagram／piglet_lu）



朱珮慈5月19日在Instagram上寫下：「幹大事了，換發身分證，踏進下一個人生旅途，分享我們的喜悅給大家，簽完名繼續體驗人生，感謝今天來的朋友們。」從曬出的照片可見，她與另一半在眾多親友的見證下完成結婚登記，現場洋溢溫馨氛圍，連閨蜜都感動落淚。留言區也湧入一票圈內好友的祝福，包括栗子（李佳俐）、粿粿、寶兒、紅髮安娜、卡洛琳、沁沁、慈妹、檸檬、崔維斯、台南Josh、崔荷潾與蓁蓁等人。

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▲▼朱珮慈在好友們的見證下和另一半登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／piglet_lu）



沒想到隔天5月20日，朱珮慈又再度宣布一項人生里程碑──即將升格當媽媽。她貼出一本2025年的育兒書與手工編織的寶寶毛衣，感性寫下：「相信紛擾的世界還是存在著許多美好，這份永不離職的職位，我們將會全心守護、呵護你（妳）。520。」簡短卻充滿母愛的文字，讓不少粉絲留言祝福：「恭喜，你會是個好媽媽」、「哇哇哇，太恭喜了，身體要照顧好喔」。