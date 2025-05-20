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修杰楷聞「三峽車禍釀3死」嚴肅發聲　認了不敢點開：非常心疼！

記者黃庠棻／台北報導

賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。今（20）日修杰楷出席運動品牌開幕活動，被問到跟老婆結婚邁入10年，正逢520有沒有特別表示，他也大方做出回應。

▲修杰楷出席運動品牌活動。（圖／New Balance提供）

▲修杰楷出席運動品牌活動。（圖／New Balance提供）

適逢520，修杰楷在上班前有傳一封告白簡訊給賈靜雯，他說道「520一定要表達一下心意，其實不止520，每天都可以跟心愛的人說我愛你！」，後來得到老婆「我也愛你」的甜蜜回覆，只不過這一天他沒有準備禮物，驚訝直呼「520也要送禮？現在大家嚴格成這樣！」

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▲修杰楷出席運動品牌活動。（圖／New Balance提供）

▲修杰楷上班前不忘告白老婆。（圖／New Balance提供）

平常愛跑步的修杰楷，也分享自己第一次「約跑」賈靜雯的故事，笑說「印象還滿深刻的，因為覺得可以一起跑步是很美好的事。」之後若有機會，還會想要跟老婆一起跑步約會；兩個女兒也遺傳了他愛運動的基因，爆料女兒們律動感、節奏感都比自己好，學新的運動很快。

▲修杰楷出席運動品牌活動。（圖／New Balance提供）

▲修杰楷嚴肅談及三峽車禍。（圖／New Balance提供）

此外，修杰楷也談及三峽車禍，造成3死12傷的悲劇，其中2名死者為學生，另一名是40歲洪姓婦人，他坦言自己並未仔細點開新聞進去看，嚴肅說道「主要是不敢看那畫面，會非常心疼。真的要非常注意路的上一舉一動，意外真的不可避免。」他平時都親自接送女兒們，確定她們進校門後確保安全後，視線才會離開。

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