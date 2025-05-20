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安心亞自爆單身11年！　520現身「辣洩螞蟻腰」突喊：有對象了

▲▼安心亞火辣現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲安心亞火辣現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

安心亞今（20日）出席保健品代言活動，她身穿一襲嫩粉色開高衩連身洋裝，腰間挖大洞秀出螞蟻腰，展現努力瘦身的成果，她表示目前53公斤是她最佳狀態，曾胖到60公斤的她，花了3年控制體重，問及桃花是否因此大開？安心亞笑說：「都差不多。」而今適逢520，被問有無好消息？她開玩笑說：「有啊，對象就是這兩個（保健品）。」

▲▼安心亞自稱單身11年。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼安心亞單身11年。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼安心亞 X MIT輕奢質粹保養品牌-IDIO 年度代言人發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

安心亞坦言目前身邊都沒有發展中對象，更無奈自招已單身11年，被問到和萬年的緋聞對象阿Ken會否日久生情？安心亞翻白眼說：「不可能，會日久生情早就了，就生不了了。」但她對於婚姻仍有憧憬，更透露理想條件就是孝順、看得順眼、能夠自給自足，至於會否想跟鬼鬼一樣未婚生小孩？安心亞笑說：「不會，我會擔心自己沒有能力好好顧小孩，心態還沒那麼穩重，我還是比較像個小孩。」

她表示媽媽也完全不急催婚，「媽媽希望我一直工作，覺得工作最實在。」而本週末就是好友納豆的婚禮，安心亞表示自己還沒認真思考紅包金額，被拱包6萬6千元，她霸氣說：「沒問題啊。」更笑曝納豆很積極幫她介紹對象，「他說婚禮當天我那桌的十點鐘方向，會幫我set一個男生。」安心亞也開玩笑說：「該不會我那桌都是邰哥、白雲哥？」

而安心亞過去曾胖到被網友狠酸「360度零死角的肥」、「金華火腿」，讓她相當走心，努力花了3年時間甩肉，她透露自己嘗試過各種方式，包含嚴格飲食控制、只吃水煮，還瘋狂按摩腿、嘗試筋膜刀，不過她表示瘦下來的關鍵，還是靠代謝，「消化順了之後體態才會好。」
 

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