陶喆520大放閃光彈！　含淚告白愛妻Penny：永遠陪你

▲ 陶喆選在浪漫5月20日推出〈陪你〉MV。（圖／偉大文化提供）



記者翁子涵／台北報導

陶喆特別選在浪漫的5月20日象徵「我愛你」的數字密碼推出最新MV〈陪你〉，MV更深埋彩蛋陶喆對Penny的求婚紀念日2月14日，他大方放閃：「在這個浪漫的日子裡，願大家都可以在最愛的人身旁，握緊對方的手，不要吝嗇表達愛喔！Forever Penny,永遠陪你。」

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▲ 陶喆MV不忘放閃老婆。（圖／偉大文化提供）



MV由電影導演蘇文聖執導，邀來六位活躍於電影劇集的實力派演員，把一段婚姻在不同階段裡的甜蜜、深刻、包容、堅持，藉著「求婚紀念日」串起了2025、2045、2065三段時間軸交織的真摯情感，2025的故事由蔡凡熙與韓寧搭檔，飾演一對準備踏入婚姻生活的年輕夫妻；2045 年故事由鍾承翰與周采詩攜手，過了20年這對中年夫妻共組小家庭育有一個可愛的女兒。

2065年故事由湯志偉與葛蕾演繹40年後熟齡夫妻，劇中葛蕾因健康出了問題，幾乎遺忘了過去，甚至對身邊不斷送暖與問候的湯志偉宛如陌生人，劇末葛蕾看到象徵求婚紀念日的照片，含著眼淚，想起一切，最終與湯志偉含淚相擁時，讓人感受白頭偕老的難能可貴，溫暖動人，陶喆對於MV相當感動：「看著鏡頭裡他們從青絲到白髮的相守相伴，很多個瞬間我的眼眶也忍不住濕潤了。細水長流的愛情，就是把對彼此的陪伴放進每個平凡的日常。」

儘管MV裡沒有陶喆現身，但劇中六位不同時代的主角卻不約而同的表示，陶喆的歌曲一直陪伴著他們，湯志偉更偷偷爆料，當年陶喆奪下金曲新人獎殊榮時，他就是當年的評審之一，被陶喆的音樂深深打動，如今終於有緣分能在音樂影像上合作；就連MV飾演女兒的小小演員，也都表示聽過陶喆的歌，能夠參與〈陪你〉MV的演出，在螢幕上陪伴觀眾，感到非常興奮且別具意義。

