ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陶喆520大放閃光彈！　含淚告白愛妻Penny：永遠陪你

▲ 陶喆選在浪漫5月20日推出〈陪你〉MV。（圖／偉大文化提供）

▲ 陶喆選在浪漫5月20日推出〈陪你〉MV。（圖／偉大文化提供）

記者翁子涵／台北報導

陶喆特別選在浪漫的5月20日象徵「我愛你」的數字密碼推出最新MV〈陪你〉，MV更深埋彩蛋陶喆對Penny的求婚紀念日2月14日，他大方放閃：「在這個浪漫的日子裡，願大家都可以在最愛的人身旁，握緊對方的手，不要吝嗇表達愛喔！Forever Penny,永遠陪你。」

▲ 陶喆MV不忘放閃老婆。（圖／偉大文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 陶喆MV不忘放閃老婆。（圖／偉大文化提供）

MV由電影導演蘇文聖執導，邀來六位活躍於電影劇集的實力派演員，把一段婚姻在不同階段裡的甜蜜、深刻、包容、堅持，藉著「求婚紀念日」串起了2025、2045、2065三段時間軸交織的真摯情感，2025的故事由蔡凡熙與韓寧搭檔，飾演一對準備踏入婚姻生活的年輕夫妻；2045 年故事由鍾承翰與周采詩攜手，過了20年這對中年夫妻共組小家庭育有一個可愛的女兒。

2065年故事由湯志偉與葛蕾演繹40年後熟齡夫妻，劇中葛蕾因健康出了問題，幾乎遺忘了過去，甚至對身邊不斷送暖與問候的湯志偉宛如陌生人，劇末葛蕾看到象徵求婚紀念日的照片，含著眼淚，想起一切，最終與湯志偉含淚相擁時，讓人感受白頭偕老的難能可貴，溫暖動人，陶喆對於MV相當感動：「看著鏡頭裡他們從青絲到白髮的相守相伴，很多個瞬間我的眼眶也忍不住濕潤了。細水長流的愛情，就是把對彼此的陪伴放進每個平凡的日常。」

儘管MV裡沒有陶喆現身，但劇中六位不同時代的主角卻不約而同的表示，陶喆的歌曲一直陪伴著他們，湯志偉更偷偷爆料，當年陶喆奪下金曲新人獎殊榮時，他就是當年的評審之一，被陶喆的音樂深深打動，如今終於有緣分能在音樂影像上合作；就連MV飾演女兒的小小演員，也都表示聽過陶喆的歌，能夠參與〈陪你〉MV的演出，在螢幕上陪伴觀眾，感到非常興奮且別具意義。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

撞擊畫面

推薦閱讀

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陶喆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
  2. 《Peak Time》巡演辦到海外「偶像2年沒拿到酬勞」　主辦擺爛惹怒韓網
  3. Energy唱最新台劇主題曲！黃瑄狂撥算盤被抓包　遭尹昭德當場戳破
  4. 白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
  5. 安迪離世6年！愛妻觀落陰「他痛哭道歉」　心碎喊話：下一世再當你妻子
  6. 櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光　超狂學歷起底
  7. 百貨巨型螢幕播BTS Jin新歌「臉剛好在轉角」　現場粉絲一看沉默了
  8. 爆紅短劇上線就破百萬觀看！　找葉式特工當導演「幕後推手背景驚人」
  9. SJ東海「旋轉拋麥技」太帥！　韋禮安挑戰失敗自嘲：像費玉清上身
  10. 票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366