ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

在 Threads 查看

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（權志龍、GD）近期舉行世界巡演，日前在菲律賓結束演唱會後，現身台下與粉絲近距離互動，離開前看見有粉絲舉牌寫著「志龍啊，我變心了」，對象是他10多年來的保鏢「虎哥」，讓他當場大笑，還拿起手機拍下逗趣的一刻，笑翻全場。

▲「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD被粉絲逗笑。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

GD這次舉行《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》巡迴演唱會，有開放VVIP粉絲參與歡送環節，沒想到在菲律賓演出結束後，他突然大笑，甚至笑到一度蹲在地上，令眾人好奇原因。

原來，現場有粉絲舉起寫著「志龍啊，我變心了，愛上虎哥了」的牌子，甚至還有專門為虎哥訂製的抱枕，立刻吸引GD的目光。 GD被粉絲逗笑後，立刻拿起手機拍下逗趣一幕，期間還特別將鏡頭轉過去拍攝虎哥的反應。

▲「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

▲「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

▲虎哥上傳GD拍攝視角畫面。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

一向給人嚴肅形象的虎哥，遇到如此情況，罕見嘴角失守靦腆笑了；事後，虎哥也在個人IG上傳GD拍攝的影片，再度笑翻粉絲。

▲「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

▲「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

▲虎哥是GD多年來的隨身保鏢。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

分享給朋友：

追蹤我們：

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

推薦閱讀

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

熱狗嗆爆演藝圈閃兵！　曬馬祖部隊照「每次收假笑最燦爛」：超好玩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

GD, 虎哥, G-DRAGON, 權志龍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
  2. 《Peak Time》巡演辦到海外「偶像2年沒拿到酬勞」　主辦擺爛惹怒韓網
  3. Energy唱最新台劇主題曲！黃瑄狂撥算盤被抓包　遭尹昭德當場戳破
  4. 白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
  5. 安迪離世6年！愛妻觀落陰「他痛哭道歉」　心碎喊話：下一世再當你妻子
  6. 櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光　超狂學歷起底
  7. 百貨巨型螢幕播BTS Jin新歌「臉剛好在轉角」　現場粉絲一看沉默了
  8. 爆紅短劇上線就破百萬觀看！　找葉式特工當導演「幕後推手背景驚人」
  9. SJ東海「旋轉拋麥技」太帥！　韋禮安挑戰失敗自嘲：像費玉清上身
  10. 票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366