「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（權志龍、GD）近期舉行世界巡演，日前在菲律賓結束演唱會後，現身台下與粉絲近距離互動，離開前看見有粉絲舉牌寫著「志龍啊，我變心了」，對象是他10多年來的保鏢「虎哥」，讓他當場大笑，還拿起手機拍下逗趣的一刻，笑翻全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD被粉絲逗笑。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）



GD這次舉行《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》巡迴演唱會，有開放VVIP粉絲參與歡送環節，沒想到在菲律賓演出結束後，他突然大笑，甚至笑到一度蹲在地上，令眾人好奇原因。

原來，現場有粉絲舉起寫著「志龍啊，我變心了，愛上虎哥了」的牌子，甚至還有專門為虎哥訂製的抱枕，立刻吸引GD的目光。 GD被粉絲逗笑後，立刻拿起手機拍下逗趣一幕，期間還特別將鏡頭轉過去拍攝虎哥的反應。

▲虎哥上傳GD拍攝視角畫面。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）

一向給人嚴肅形象的虎哥，遇到如此情況，罕見嘴角失守靦腆笑了；事後，虎哥也在個人IG上傳GD拍攝的影片，再度笑翻粉絲。

▲虎哥是GD多年來的隨身保鏢。（圖／翻攝自IG／tiger_jae_ho）