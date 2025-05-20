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IU頻道破千萬親自開箱鑽石按鈕！笑稱要變天線寶寶　新專輯回歸時間曝

文／妞新聞

演戲、唱歌、創作、主持…全領域都交出漂亮成績單的全能女神、一人女團「IU（李知恩）」，現在居然又增加一個閃亮亮的新頭銜！？在今年4月初突破1000萬訂閱人數里程碑，近日IU親自與千萬粉絲們分享這榮耀的瞬間，拍攝一支開箱全紀錄影片，正式晉升「千萬YouTuber李知恩」啦！

1000萬創作者獎成就達成

女神親自開箱鑽石按鈕「真實反應曝光」

 
 
 
 
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▲IU開箱頻道破千萬的鑽石按鈕。（圖／Youtube／이지금 [IU Official]，下同）

想當初獲得黃金按鈕已經是2019年的事！IU的YouTube頻道이지금 [IU Official]終於獲頒鑽石創作者獎，在影片中IU一頭波浪捲髮入鏡，一邊打開印著YouTube的黑色箱子，一邊說著：「好重」發出各種音效搬出『Diamond Play鑽石按鈕』，自己也難掩興奮的心情，還笑稱：「我要那著它到處走，就像天線寶寶一樣。」（可愛死～）

對於升格千萬YouTuber的感想，IU透露在達標直播時真的超開心，現在已經「有點適應了」（笑）！接著被問到將來的目標，IU表示：「本來以為1千萬鑽石級按鈕已經是終極目標，剛剛問了PD原來還有5000萬的客製按鈕，不知道要不要挑戰這個呢？」

回歸專輯照公開

MV傳「合體車銀優」

▲IU回歸專輯照公開。（圖／IG@izitmag_

近日IU也回歸歌手身份，公開在5月27日帶著《花書籤3》新專輯重回歌壇，這次不僅僅是睽違第六張韓語迷你專輯《The Winning》時隔2年的回歸，也是繼於2014年發行的首張翻唱專輯《花書籤》、2017年第二張之後，時隔7年的翻唱第三篇序章，想當年翻唱多首前輩歌手的經典名曲引起廣大迴響、好評不斷，這次也會是很暖心的歌曲大集合吧！（妞編輯超愛〈我以前的故事〉，人生神曲！）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

車銀優「入伍倒數2個月」全韓暴怒反對！爆出演IU新歌MV、最後活動時間曝，網：國寶必須免役

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Niusnews妞新聞, IU, Youtube, YouTuber

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