《機智住院醫》具道元爆紅「粉絲翻漲152倍」！　笑曝天天點開來看

記者張筱涵／綜合報導

鄭準元以《機智住院醫生生活》敞開知名度，近日受訪時坦言，自開播以來，生活出現了翻天覆地的變化。

▲鄭準元飾演具道元。（圖／翻攝自Instagram／residentplaybook_official）



《機智住院醫生生活》為熱門劇《機智醫生生活》的衍生作品，描述一群住院醫生從否認入坑期到逐漸成長的歷程。鄭準元在劇中飾演婦產科住院醫生「具道元」，因自然可愛的演技與角色設定深受觀眾喜愛。

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鄭準元表示，雖然沒有明顯地感受到「爆紅」，但從網路上的反應可以察覺到觀眾的關注：「雖然沒有實際感受到，但透過網路可以明顯感覺到真的有很多人關注我，每一天都很感謝。」

人氣也反映在社群媒體上，鄭準元透露：「開播前我的Instagram追蹤數大約是三千人，現在已經超過三十七萬。」據報導，至終映後已突破四十五萬追蹤者，足見魅力驚人，他笑言每天早上都會打開社群平台查看是否有自己的新片段，並直白說：「這六週真的就像做夢一樣過去了。」

▲鄭準元粉絲人數翻漲。（圖／翻攝自Instagram／jungjvnwon）



而同劇女星高允貞也在受訪時開玩笑地說：「鄭俊元的『男友視角照』也跑到我社群平台的動態裡了，我都不想看還會跳出來。」對於突如其來的關注，鄭準元也保持清醒與謙遜：「雖然現在很多人關注，但我知道這種人氣會隨著電視劇的結束很快平息，我告訴自己要享受現在，但不要因此而飄飄然。」

▲鄭準元和高允貞在《機智住院醫生生活》裡飾演情侶。（圖／翻攝自Instagram／residentplaybook_official）