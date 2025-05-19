陳奕迅「復活」曬叉燒報平安！　遭傳烏龍死訊後首發聲

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王陳奕迅原定16日起在高雄巨蛋開唱三天，卻在開演前一天確診新冠肺炎，立即停止所有演出活動休養，3場高雄場全宣告延期，為此他特地發文致歉：「造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。」經過三天的休息，他在19日晚間透過Instagram限時動態宣布「復活」。

▲陳奕迅已恢復健康。（圖／翻攝自陳奕迅Instagram）

陳奕迅19日深夜在Instagram限時動態，曬出一盤看起來相當美味的叉燒肉，寫下「復活後食番舊肉先～」親自向粉絲報平安。此前，19日早上微博熱搜上驚見「陳奕迅死訊」關鍵字，好友葉曉粵第一時間在社群發文澄清：「陳奕迅去世是假新聞！我已向他的助手確認，Eason老師現在人好好的！」憤怒斥責造謠行為。

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▲陳奕迅傳出烏龍死訊，親發文寫下「復活」。（圖／翻攝自陳奕迅Instagram）

陳奕迅的高雄演唱會原本是他睽違12年的演出，卻因疫情影響不得不延期，他透過社群平台向廣大歌迷表達歉意，稱：「非常遺憾……等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。」陳奕迅坦言，這次的決定讓他感到愧疚，尤其是對於期待已久的觀眾和辛苦準備的團隊，承諾會遵照醫囑專心休養，盡快恢復健康，並期待能早日站上舞台與歌迷見面。