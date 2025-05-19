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KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團MAMAMOO的頌樂（Solar）近期努力學習中文，19日重磅宣布好消息，6月11日即將發行首支個人中文出道單曲〈Floating Free〉，歌曲以以中文歌詞呈現，她也表示：「我已經學中文五個多月了，只要有空檔就會抓緊時間學習。」希望大家喜歡新作品。

▲▼KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光。（圖／RBW提供）

▲MAMAMOO頌樂參戰華語歌壇。（圖／RBW提供）

KPOP於2024年在台掀起「灶咖大賽」，MAMAMOO奪下2024年的冠軍，如今出現進階版，韓星在台接下代言等形式，與粉絲見面的機會更多元。而頌樂19日宣布參戰華語歌壇，推出首支個人中文出道單曲〈Floating Free〉。

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頌樂表示：「我已經學中文五個多月了，只要有空檔就會抓緊時間學習。中文的咬字和聲調真的很難，尤其是ㄩ的發音，讓我在錄音時花了不少時間調整。不過最後順利錄製完成，也很開心能用中文跟大家見面。希望大家會喜歡這次的新作品！」

▲▼KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光。（圖／RBW提供）

▲MAMAMOO頌樂已經學了中文半年。（圖／RBW提供）

歌曲〈Floating Free〉是一封獻給全世界的粉絲，即使語言不同，仍能透過音樂相互理解與連結，並以遙望彼此的太陽與月亮比喻，在彼此生命中成為閃耀光芒的存在，頌樂說：「雖然沒辦法常常和大家見面，但我一直很珍惜每一次表演的機會，也很用心準備每一首新作品。希望大家在聽完這首歌之後，都能感受到幸福和開心。讓我們一起期待歌曲的正式推出吧！」

▲▼KPOP灶咖大賽進階版！MAMAMOO參戰華語歌壇　頌樂「學中文半年」新歌曝光。（圖／RBW提供）

▲頌樂第一首中文歌即將推出。（圖／RBW提供）

這首頌樂最新中文單曲〈Floating Free〉將於6月11日在各大音源平台全球同步上線，她19日也用官方社群公開發布了〈Floating Free〉的預告海報，手機畫面上的世界地圖上出現了連結首爾與台北的音符，暗藏的巧思與驚喜，引爆粉絲高度熱議與期待，等待歌曲正式上架。

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MAMAMOO, 頌樂

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