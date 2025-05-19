洪詩懷孕5個月「肚子大到藏不住了」！二胎最明顯變化曝：令人擔心

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜。她19日更大方公開了懷孕5個月的全身照，「孕肚已經大到藏不住了。」

▲洪詩已經懷孕5個月了。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



照片中，可以看到洪詩放下一頭及胸長捲髮，身穿淺黃色外套，內搭白色長洋裝，雖然包覆著5個月孕肚，但身形看起來依然纖細，腳底踩著同色系跟鞋，渾身散發著仙氣氛圍。

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▲▼洪詩笑說「孕肚已經大到藏不住了」。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



此外，洪詩還興奮地說，這胎的胎動來得特別早，讓她一度感到驚訝，甚至特地詢問醫師，對方則安撫表示：「這很正常呀，因為妳已經知道寶寶胎動的感覺了。」

▲李運慶和洪詩日前驚喜證實即將迎來二寶。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



目前懷孕進入第20週的洪詩，能清楚感受到寶寶的存在，「昨天還有打嗝！好可愛」，難掩當二寶媽的喜悅。不過她也坦言這一胎的食慾明顯變好，「真是令人擔心的體重呀⋯」，語氣中既有喜悅，也藏著對體重管理的些許煩惱。