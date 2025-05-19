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《柔美3》男主角人選曝光！　小金高銀10歲…網超看好：形象很搭

記者張筱涵／綜合報導

韓國新生代演員金載源以《玉氏夫人傳》、《重症外傷中心》等作品備受矚目，正式確定加入話題浪漫劇《柔美的細胞小將》第三季，將飾演劇中原作最後戀情對象「申順祿」，消息一出引發劇迷熱烈討論。

▲▼金載源。（圖／翻攝自Instagram／rlawodnjs_）

▲金載源將飾演申順祿。（圖／翻攝自Instagram／rlawodnjs_）

據韓媒《OSEN》19日報導，金載源已確定出演人氣劇集《柔美的細胞小將3》，飾演男主角申順祿一角。《柔美的細胞小將》系列由《今生是第一次》導演李尚燁執導，編劇則為宋在貞與金京蘭。第三季劇情聚焦成為人氣作家的柔美（金高銀 飾）回歸後的生活與情感成長，並將展開一段全新的愛情篇章。

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本劇自2021年首播以來，以創新呈現「細胞視角」敘述戀愛歷程受到觀眾喜愛。距離第二季播畢已3年，第三季終於確定回歸，並由原班人馬金高銀領銜主演，搭檔全新男主金載源，吸引高度關注。

原作中，「申順祿」是柔美最後一段戀情的關鍵角色，因此其人選備受粉絲期待。金載源自2018年以模特兒出道，2021年轉型演員後陸續參與《我們的藍調時光》、《歡迎來到王之國》、《名校的階梯》等劇，演技逐漸受到肯定。近期他在《玉氏夫人傳》中飾演成道謙、《外傷重症中心》中特別出演南蘇丹軍醫徐東柱，表現令人印象深刻，也因此被視為備受看好的潛力股。

對於他的加盟，韓網表示支持，「角色形象很搭」、「演技還不錯」、「順祿這角色他應該可以駕馭」、「哇，他和金高銀差了10歲，但還是很配」，也有人指出他與前季角色「劉巴比」的年齡反差、劇情安排值得觀察。雖也有部分聲音遺憾不是原先預期的演員，但整體評價傾向正面，尤其有網友指出：「他在《玉氏夫人傳》真的演得很好，期待他這次的發揮！」

外送稿用 ▲▼柔美的細胞小將。（圖／翻攝自NAVER）

▲金高銀飾演柔美。（圖／翻攝自NAVER）

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