記者吳睿慈／綜合報導

日本新生代創作女聲川西奈月（Kawanishi Natsuki）17日受邀參加台中音樂祭，首次來台演出就遇上32度高溫，相當敬業一口氣帶來9首歌，還特地向台灣朋友學中文，表演時展現成果，讓粉絲驚喜不已，更可愛模仿網路流行的「露比醬」動作，圈粉無數。

▲川西奈月首度來台演出。（圖／赤聲躁動音樂祭提供）



川西奈月因代表作〈理想的女孩〉在社群平台突破3億次播放，聲勢水漲船高，立下24歲前登上日本武道館的目標，這次為音樂祭「赤聲躁動」帶來台灣初體驗，她一口氣演唱9首歌曲，全程投入與觀眾互動，不只感受到台灣歌迷的熱情，也開心喊話：「一定很快會再來！」

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▲川西奈月在台中展開密集的觀光行程。（圖／赤聲躁動音樂祭提供）



除了舞台表現讓人驚艷，川西奈月也在台中展開密集觀光行程，造訪宮原眼科、第四信用合作社、彩虹眷村等人氣地標，滿足度百分百，並開了一堆台灣美食清單，從滷肉飯、炒米粉、牛肉麵、麻辣鍋、小籠包到珍珠奶茶樣樣不放過，還點名要吃控肉，終於在回東京前如願以償，喝到台啤18天對其順口的程度相當驚艷。

▲川西奈月來台遺憾表示「3天過好快」。（圖／赤聲躁動音樂祭提供）



她也難忘知名三明治的美味，甚至買了起司與藍莓口味要帶回日本送親友。她笑說：「怎麼這三天過那麼快！」並透露這次雖沒能走訪九份，下次來台一定要完成這個心願。

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