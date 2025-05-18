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YTR這群人董仔夫妻搭電梯超重　「被路人1句逗樂」結局神展開

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber這群人成員董仔2023年宣布嫁給老公海力，平時會透過社群記錄生活的她，今（18）日上傳一段短片透露，她和老公在台北峨嵋停車場搭電梯時遇到超載警告，無奈只能先行走出電梯，沒想到後續發展卻讓她忍不住當場笑出來，「電梯超重不是交換的問題，哎呦威呀～有趣！有趣！」

▲▼董仔。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔分享電梯超重的故事。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔表示，當時她與老公正準備走進停車場的電梯去牽車，沒想到兩人一進電梯，就亮起超重的警告，他們隨即主動退讓，「我們剛好是在門的最後一組」，沒想到站在他們後方的一位媽媽卻對她兩個瘦小的孩子說：「來沒關係，換我們進去，我們比較瘦。」

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董仔坦言，這位媽媽的那句話讓她當場笑翻，她知道對方沒有惡意，同時也自嘲自己與老公兩人加起來的體重，可能比那位媽媽和兩個小孩還要來得胖。不過當家人三人走進電梯後，再次亮起超重警告，最後還是退出電梯重等下一班。

▲▼董仔。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔被路人的一句話逗樂。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

有趣的是，董仔後來聽見那位媽媽尷尬地說：「我從來沒有坐過會超載的電梯。」讓她聽完之後，忍不住在文末笑說：「電梯超重不是交換的問題，哎呦威呀～有趣！有趣！」影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「超好笑」、「快笑死」、「怎麼可以形容的這麼有趣」、「媽媽其實是在暗喻啦，太壞了。」

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這群人, 董仔, 海力, 網紅, YouTuber

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