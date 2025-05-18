南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

記者劉宛欣／綜合報導

南韓28歲的主播吳尤安娜（오요안나）2024年9月輕生離世，後爆出她生前遭受職場霸凌，多達17張的遺書內容直指MBC氣象組組內前輩欺凌事蹟，她因此痛苦到輕生多次，電視台MBC卻漠視，引起爭議。南韓勞動部近日終於完成調查並作出結論。據《SBS》17日報導指出，經過為期三個月的調查，勞動部已結束對MBC的調查。

▲吳尤安娜因遭受嚴重職場霸凌而輕生。（圖／翻攝自吳尤安娜Instagram）

根據韓媒《SBS》報導，調查結果顯示，吳尤安娜的職位不被視為《勞動基準法》中的「勞動者」，這是因為氣象播報員並非僅受聘於單一電視台，多數可跨平台工作，甚至隸屬於從事經紀管理的公司，而非電視台本身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，勞動部仍罕見地強硬表示，在這起事件中，確實存在「職場霸凌」行為。該判定引起不小討論，因一般情況下，若不被認定為一般勞工，主管機關通常不會對霸凌案件進行進一步的裁定，顯示此次案件的特殊性。

▲吳尤安娜一案，罕見被南韓勞動部認定為存在職場霸凌。（圖／翻攝自吳尤安娜Instagram）

吳尤安娜於2024年9月不幸離世，隨後傳出她生前遭受職場霸凌的指控，引起社會廣泛關注。MBC旗下共有4名氣象主播被點名為加害人。目前，吳尤安娜的家屬已針對其中一人提起民事訴訟，案件仍在審理中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995