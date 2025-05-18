田馥甄唱〈才二十三〉哽咽憶方大同　「吃早餐聽到哭」：他跟生命戰鬥

記者蔡琛儀／台南報導

由金曲歌后田馥甄親自籌備全新演出「田調」Live in Life野地小巡演，17、18日起正式從台南井仔腳鹽田揭開序幕，，除了演唱一些非主打的歌，也演唱自己很喜歡的作品，像是陳嫺靜〈輕輕〉、Billie Elish（怪奇比莉）的〈What I was made for〉、deca joins〈沉澱〉、方大同〈才二十三〉，談到方大同，更讓向來冷靜的她難得哽咽。

▲田馥甄夕陽下演出，畫面絕美。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄說，去年在聽方大同專輯《夢想家》時，知道他是以生病的狀態去錄製專輯，「他知道時間不可逆，告訴我們珍惜現在、把握當下，我從中聽到這樣的真摯與熱情，今年三月第一天才知道他離開了我們，我覺得生命真的不是在它的長度有多長，方大同就是活出生命的精彩，把他熱愛的東西寫進音符，幻化成美好的作品，即便他在千尋之外，但此時刻此地還有他的作品可以安慰我們，是很美好的。」

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接著她想到，自己以往若不小心生病，都會對於自己狀態感到緊張，「但他是生命在即，稍微有體力就要起來錄音，我覺得他在跟生命戰鬥，還留下這麼多美好的作品。」講完忍不住哽咽，險些落淚，搭配現場夕陽西下，讓全場觀眾鼻酸。不過她隨後馬上幽默說，聽到耳機裡傳來導演要人拿衛生紙的指令：「我很堅強，我把它（眼淚）吞進去，謝謝，不用衛生紙。」

▲▼田馥甄談到方大同忍不住哽咽。（圖／何樂音樂提供、翻攝微博）

田馥甄說，有一天自己在吃早餐時聆聽這張專輯，「我聽到〈回留〉這首歌有些高音他真的唱不上去，但真的好美麗，是生命的力量，雖然他的肺...可能聲帶已經無法幫助他，但他的精神幫助了他，我聽到以後我邊吃早餐邊流下兩行淚，真的被他作品感動。」

今天田馥甄趁著將要落下的旭日，應景獻唱〈懸日〉，橘紅色的黃昏光線搭配田馥甄的優美歌聲，氛圍感爆表，邊唱邊不斷往身後驚呼：「好美！」最後她以〈或是一首歌〉，為這兩天在台南鹽田的奇幻之旅暫時劃下分號，下週她則要前進南投埔里的虎嘯山嵐飛行場開唱。