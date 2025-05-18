記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后田馥甄今、昨兩天在台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，場內場外破千人頂著烈日到場，她日前突然宣布萬里場取消，改到南投暨南大學舉行，連日期也延到七月，引發不少粉絲議論，她今天唱完deca joins〈沉澱〉後說，主動提及此事，表示本來寫了兩千字長文，「沒想到在一首歌裡面，就可以把心情唱出來，唱歌真的是件很幸福的事情，有很美好的作品，幫我把千言萬語都唱進歌裡，希望有唱進你們的心裡。」

▲田馥甄首創在鹽田開唱。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄透露在籌備巡演時，知道會是困難重重的企劃，但沒想到這麼難，連媽媽都說：「你真的很大膽欸。」她笑說：「我知道她的憂心溢於言表，她用大膽形容，其實應該是說我瘋了，但媽媽沒關係啊，你看現場這麼多瘋子，謝謝你們，謝謝瘋子，陪我做這件沒人做過的事，陪我一起去實驗、創造生命想要的畫面，畫面要有你們才成立。」

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：而在要宣布萬里場改地點、改時間前，田馥甄說自己其實非常忐忑焦慮，但當時人已經到鹽田的經紀人安慰她：「你到現場看到大自然舞台，就會開闊，享受表演和舞台就好，她說你看到大家在搭台這麼辛苦，那些煩憂就不再是煩憂了，你來了就知道，結果我來了真的知道，大自然有這樣的魅力，在地人情也有這樣的魅力。」並向現場所有工作人員、在地民眾道謝。

▲田馥甄坦言這次的《田調》Live in life野地小巡演比想像中困難很多。（圖／何樂音樂提供）

有粉絲高喊：「加油！」田馥甄也甜笑：「好，我會加油！」也喊話：「人生很難，但有歌可以唱出來，我想身而為人來到地球，到此一遊就好好玩，好好做想做的事情，很開心，謝謝你們陪我一起！」讓全場千名觀眾以熱烈掌聲回應。