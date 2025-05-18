蔡詩萍悲痛證實98歲父親過世！　「全家陪伴最後一程」淚喊：您要好好走

記者孟育民／台北報導

資深媒體人兼作家、台北文化局局長蔡詩萍和前主播林書煒結婚超過20年，育有1位女兒，15日才提及爸爸病危，不料，今（18）日他悲痛證實，高齡98歲的爸爸離世了，一家人都在陪伴在側，「我謝謝他，為這個家付出的一切，老爸您要好好走，不需要拐杖，無痛無憂了。」

▲蔡詩萍悲痛證實爸爸離世。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）

蔡詩萍在臉書分享一張父子合照，對於父親的離世，悲痛表示：「父親還是走了！在我們家人的陪伴下，很安詳的走了，雖然感覺很不真實，但他98年的人生卻是很踏實的路程。」為了先安慰悲傷的母親，他跟弟妹們都很壓抑情緒，整個下午都無法準確述自己的感受，「但我明白：我永遠沒法叫他老爸時，他會幽默的回我：你是誰啊！但我謝謝他，為這個家付出的一切，老爸您要好好走，不需要拐杖，無痛無憂了。」

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▲▼蔡詩萍回憶爸爸最後的時光。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）

事實上，蔡詩萍先前才透露，一家人為了爸爸的最後一程討論許久，最後媽媽決定帶爸爸從醫院回家，「決定帶他回家，是母親的決定。母親說，這應該也是你們爸爸的心願。」昨天更發文提到父親發燒，面臨生死一線，文字中哀傷寫道，「父親最後的人生，我們都希望他走得平順，無憂，無慮。有點發燒亦無須送醫了，用退熱貼布，讓他舒服就好。醫生在電話那頭，輕聲的交待我們。」去買貼布的路上，他無助地表示：「如今，他要在這棟房子裡，安詳的躺著，安詳的入夢了。我什麼都不能做。我只能去藥房替他買一盒嬰兒退燒貼。」