《再見愛人》艾威老婆「等不到換肝」病逝！　花光積蓄救妻仍死別

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深男星艾威出演過許多經典港劇，與妻子陳美玲（Lisa）一度在2020年離婚，2022年參加陸綜《再見愛人2》，公開分手原因是妻子罹患肝病，後來在節目中復合，感動無數觀眾。不料，陳美玲近來又病重，18日證實於下午在醫院離世，享壽61歲。

▲艾威、陳美玲曾一起登上《再見愛人2》。（圖／翻攝自《再見愛人2》）

根據港媒《香港01》報導，陳美玲因家族遺傳性多囊肝及多囊腎而長年受病魔困擾，今年年初病情急轉直下，雖然積極等待肝臟移植，最終未能如願。艾威與陳美玲曾參加真人秀《再見愛人2》，節目中兩人婚姻狀況引發熱議。艾威一度對太太態度冷淡，還被爆出與網紅孫昕熒關係曖昧，因而遭批評。不過最終兩人選擇結束分居生活，重修舊好，卻未能長久相伴，讓人唏噓不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳美玲於18日病逝。（圖／翻攝自《再見愛人2》）

之前受訪時，艾威曾表示願意捐肝救妻，感動不少人。他對妻子說過：「不用擔心，到時候我會給妳一個肝！」早在2015年，陳美玲因子宮內長出巨型腫瘤需接受手術，當時艾威正面臨事業低潮，卻毫不猶豫地將畢生積蓄拿出來治療妻子，支付超過百萬港元的手術費用。近年來，為了籌措更多醫療費，他更不惜轉戰直播帶貨，不過每每工作期間也依然掛心妻子病情，一下班就會趕回香港陪妻子。