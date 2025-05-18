魏如萱「唱這1句」竟召喚暴雨！　天空驚現異象巧合到她笑場

▲ 魏如萱力拼第2座歌后寶座。（圖／台東縣政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025東浪嘉年華」17日在台東杉原灣海水浴場開唱，3位入圍本屆金曲歌后的蔡健雅、陳忻玥、魏如萱都接力上台飆唱，其中魏如萱唱到〈我在紐約打電話給你〉時，她遞出麥克風要台下粉絲們接唱歌詞「哭到紐約下大雨」，這時現場竟出現了天氣異象，瞬間飄下來雨水甚至變成了一場大暴雨，不僅粉絲驚呼這現象，魏如萱自己也在台上忍不住笑場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔡健雅、陳忻玥接力上台飆唱。（圖／台東縣政府提供）



準歌后蔡健雅則穿著漂亮的牛仔裙裝以壓軸卡司登場，帶著樂團加上弦樂編制祭出滿滿誠意、面對大雨滂礡的現場狀況，她依舊敬業登台演出，首先以〈Hey Hey You〉、〈晨間新聞〉展開今晚演出序曲，接著〈Letting Go〉引領全場台下大合唱，〈芬蘭距離〉、〈善良的我們〉、〈達爾文〉、〈True Love〉、〈我要給世界最悠長的濕吻〉讓現場聽得如癡如醉，台下粉絲們也不畏大雨聆聽到演出最後，熱血參與這個你我難忘的夜晚，她對著台下樂迷說：「我的天啊，你們還好嗎？這絕對是我跟你們最美好，我絕對不會忘記這一夜！」

回憶起這場演出，蔡健雅形容：「今天應該是出道到現在遇到最史詩級別的雨。雨越下越大，好像彼此在頑皮的胡鬧，好啊，你下越大，我也繼續唱，看你敢下多大。於是，我和樂隊老師，在這場磅礡大雨活出了另一個高度的自己！ 好刺激。謝謝樂手老師們那麼的敬業。時時刻刻一直在瞄著他們和樂器，希望不要被雨水電到。」也再度感謝粉絲們：「台下的觀眾不離不棄，在雨中大家一起狂歡，享受音樂帶給我們的生命力。請記住這一天。謝謝台東。」

人氣超夯的樂團美秀集團，以一首〈我要你愛〉席捲台下所有樂迷，聽團仔們在這一刻徹底滿血復活，搖滾飆唱〈愛情的大壞蛋〉、〈心悶〉、〈床母記號〉等歌曲更讓現場陷入瘋狂世界，而演出最後帶來〈捲菸〉樂迷們齊聲唱和更是畫面壯觀。

