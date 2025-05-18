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53歲李銘順認中年危機「曾一度抗拒」！　合作李銘忠展現兄弟默契

記者孟育民／台北報導

Hami Video OTT首播話題實境綜藝《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》廣受觀眾喜愛，李銘順　李銘忠兩兄弟從北騎到南，深入職人現場、文化基地與自然保育前線，帶領觀眾看見台灣不同風景人情。兩人接受Hami Video專訪，李銘順坦言過去即便常來台灣拍戲，卻從沒真正深入走訪各地，他感性說：「我終於完整地，好好地走了一遍台灣。」李銘忠則在拍攝過程中遭遇人生第一次暈船，他坦言：「我從沒暈過船，那一刻真的嚇到我，還以為身體出問題了！」

▲▼李銘順（左）、李銘忠2兄弟騎乘機車環島。（圖／Hami Video提供）

▲李銘順、李銘忠兄弟首次一起主持實境節目島。（圖／Hami Video提供）

《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》讓李銘忠對人生有了新的體悟，他透露，「以前都會很拼命的工作掙錢，收入也不高，有時候還會面對生活經濟上的壓力，所以一直都沒有享受生活的念頭或是去做自己喜歡的事，比如說買重機，覺得這樣太奢侈了！但拍了這節目後我才發現，原來做自己喜歡的事會那麼快樂，我現在會比較捨得對自己好。」

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▲▼李銘順（左）、李銘忠2兄弟騎乘機車環島。（圖／Hami Video提供）

▲李銘順（左）、李銘忠騎乘機車環島。（圖／Hami Video提供）

面對節目名稱中的「中年危機」，李銘順說早在8年前就開始感受到身體變化，從抗拒到接受，如今更懂得如何與中年共存，注意斟酌自己的體力、避免舊傷復發，另外還要保持心態年輕；李銘忠則是透露此次每一項任務都比想像中的困難，「最意外的是我竟然第一次暈船！」當下以為自己身體有狀況，「當時確實非常難受，但還好還是熬過去了。」

這次雖然是兄弟首次一起主持長達數週的實境節目，但兩人異口同聲表示：「沒有吵架。」李銘順笑說：「我跟銘忠認識太久了，知道對方的脾氣和特別在意的點，就算有小小的意見不同，也不會演變成摩擦。」李銘忠也說：「最多就是鬥嘴，那不會讓我們生氣，反而是增進默契的養分。」

▲▼李銘順（左）、李銘忠2兄弟騎乘機車環島。（圖／Hami Video提供）

▲兩人認體力下降。（圖／Hami Video提供）

外界也好奇是否會有下一季或其他形式的兄弟合作？對此兩人都抱持「隨緣」態度，但不約而同強調是要「喜歡」的事情，李銘順笑說：「我們是被動的職業，不能強求，但未來如果有機會，前提一定是我們兩個都真心喜歡的事情。」

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李銘順, 李銘忠, 兄弟, 歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機

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