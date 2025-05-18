從IG女神到百大女郎！JKF敏綺Miki全新寫真畫面曝光

記者許逸群／台北報導

人氣模特兒敏綺Miki宣布，將推出首本實體全裸寫真〈敏綺Miki〉。她在社群平台上擁有眾多粉絲追蹤的女孩，憑藉其獨特的個人魅力與性感風格，除了在2024年榮登《JKF百大女郎》，成為新一代性感女郎代表，在今年熱度爆棚的《TAE台灣成人博覽會》成為展會討論熱度最高的話題之一。

▲人氣模特兒敏綺Miki推出全新寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

「一開始只是覺得『拍照』很好玩，沒想到後來卻成了我生活的一部分。性感不是外表，而是一種態度，希望透過這一本寫真，讓大家看見更真實、更多面向的我。」敏綺Miki曾用一句話這樣形容自己：「我會讓你越看越喜歡，成為你忘不了的存在。」

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▲人氣模特兒敏綺Miki推出全新寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

從初登場的羞澀，到如今面對鏡頭的自信與大膽，她一步步走出屬於自己的性感路線。敏綺Miki也要向一路支持她的粉絲表達感謝：「我是個害羞不擅長表達的人，但真的很謝謝你們的支持。能被你們喜歡，是我最大的鼓勵。未來也希望能帶給你們更多驚喜。」

敏綺Miki透露，全新的寫真將呈現過去未曾曝光的樣貌與風格，令人期待她會如何再次刷新大家對「性感」的定義。