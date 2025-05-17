楊貴媚靠它開啟「狂掃5大獎」運勢！　桃園電影節改名祭百萬總獎金

記者蕭采薇／台北報導

一年一度的桃園電影節即將迎來12歲生日，今年特別將競賽單元「台灣獎」正式更名為「桃園電影獎」，除以嶄新面貌呈現新氣象。去年以《春行》榮膺桃影影后的楊貴媚，自此獎運大開，可說是得獎者打下「強心針」。

▲楊貴媚桃影封后獎運大開，連奪4獎成年度最輝煌影后。（圖／桃園電影節提供）

桃園電影節延續去年的11項大獎，與新台幣100萬元以上的總獎金，其中「最佳影片」獎金更高達新台幣50萬元。今年度的「桃園電影獎」徵件倒數中，將於5月20日截止。徵件標準只要是2022年8月1日後完成的電影作品，不限類型、不限片長，且只要導演、製片或製作公司任一設籍註冊於中華民國者皆可報名參賽。

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「桃園電影獎」（原名台灣獎）自2017年成立以來，已成為台灣影壇一年一度的重要賽事之一，不僅創造影視界老將新秀的交流機會，也發掘許多優秀影人。

去年以《春行》榮膺桃影影后的楊貴媚，自此獎運大開，繼續勇奪金鐘獎戲劇節目女主角獎、新加坡國際電影節影壇傑出演員獎、金馬獎最佳女配角獎，以及今年三月的亞洲電影大獎最佳女配角獎，超輝煌戰績令人大感佩服。影視從業人員絕對要把握一年一度的「桃園電影獎」徵件時間。

▲《曦曦》《雪水消融的季節》奪桃影後衝金馬成功。（圖／桃園電影節提供）

去年桃園電影節由紀錄電影《曦曦》勇奪最佳影片，導演吳璠也榮獲最佳導演獎，一口氣勇奪新台幣60萬的高額獎金，成為該屆最大贏家，更挺進金馬獎，獲得最佳紀錄片、最佳剪輯雙料大獎提名。《雪水消融的季節》則榮獲評審團特別獎，也在同年榮獲金馬獎最佳紀錄片提名。

「桃園電影獎」鼓勵各路創作者不限類型、不限片長，共同角逐大獎的多元精神，也發掘更多優秀電影作品與影人，為電影產業注入全新能量。廣泛邀請劇情片、紀錄片、動畫片、各類型短片等共同角逐11座大獎，也歡迎影視從業人員與一般民眾踴躍報名，把握勇奪百萬獎金的機會。