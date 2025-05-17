劉雨柔曝妊娠糖尿飆危險邊緣　「卸貨倒數天天扎針」吐低落心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年大方認愛，小倆口更在今年大年初一公開懷孕的喜訊，並於事後透露寶寶是女生。隨著生產時間倒數，劉雨柔在社群分享近況，坦言飽受妊娠糖尿在危險邊緣的困擾，「這陣子天天都在扎針、紀錄血糖，不舒服+心情低落是難免的。」

▲劉雨柔倒數卸貨。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔表示，最近每天都得扎針、記錄血糖數據，身體不適及情緒低落也時常來襲，「畢竟飲食也連帶著不能再為所欲為了」，讓她的孕後期生活充滿限制及辛苦。儘管身體狀況讓她承受不小的壓力，但劉雨柔仍保持樂觀心情，並表示「也有值得開心的事情」，像是已確定好寶寶出生後入住的月子中心，且嬰兒用品、推車與嬰兒床等必需品也都準備齊全。

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▲劉雨柔會在社群分享懷孕生活。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔還笑說，未來有機會可以和粉絲分享自己挑選嬰兒用品的心得，「放鬆心情，去迎接更多未知的挑戰。」此外，劉雨柔也提前開始思考產後的生活，透露自己已著手計劃產後瘦身行程。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言鼓勵她，「加油」、「放鬆心情，還是要多走走路」、「辛苦了，但看到小孩一切都會值得的。」

▲劉雨柔妊娠糖尿在危險邊緣。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）