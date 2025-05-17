畢書盡入籍台灣「乖乖當1年海軍」被讚爆：當兵就是義務

記者蔡琛儀／台北報導

藝人逃兵案延燒多日，除了多名藝人被爆出閃兵，網友更開始找出哪些藝人當過兵，其中畢書盡更被挖出在2011年取得中華民國國籍後，毅然投身軍旅在海軍服役1年，畢書盡今（17日）和男團ARKis一起出席2025 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，對於被稱讚是楷模，他笑說：「謝謝。」也表示：「我覺得當兵就是義務，當時也是收到通知就馬上去。」

▲▼ 畢書盡當年一取得中華民國國籍後，就乖乖入伍服役一年，因此被讚爆。（圖／記者黃克翔攝）

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談到軍旅生活，畢書盡坦言：「其實我是真的感謝當兵時，有交到一些到現在的好學長、好學弟，也交到好的長官。」也透露當兵的生活就就跟大家一樣，沒有因為自己是藝人而有差別待遇。

畢書盡今天原要現場演出，卻因扁桃腺發炎喊卡，他無奈表示昨天嚴重到幾乎沒聲音，還去打了針，好在今天還可以說話，表示可能是女兒傳染給他，或健身時著涼。

▲▼ 畢書盡與ARKis。（圖／記者黃克翔攝）

男團ARKis隊長Alex以及禾雁凱已經服完兵役，2人都當了4個月的陸軍，Alex說是很難忘的回憶，當時常常在挖土，因為連長要他們造魚池景觀，「他想要擴展一下魚池，常常會挖到蚯蚓，我們就把蚯蚓餵給魚吃。」禾雁凱則說：「我本來當兵很怕，想說真的要剃光頭了嗎，當完之後覺得蠻值得體驗的。」團員Jun已屆齡服役，但因為延畢還沒能入伍，「我收到兵單會馬上去，也會努力讓學分趕快過，當兵是義務，必須要完成。」