坎城紅毯驚魂！「蜜蜂直撲」艾瑪史東嚇倒臉歪　奧斯汀巴特勒緊急神救援

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度的坎城影展，正在風光明媚的南法進行中，然而紅毯上的「不速之客」卻成為話題。好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）17日與電影《愛丁頓》（Eddington）劇組一起走上坎城紅毯，沒想到現場突然出現一隻蜜蜂，讓她當場花容之色，驚慌的表情全被攝影師拍下。

▲坎城影展紅毯上突然出現蜜蜂，讓艾瑪史東（右二）嚇到臉歪。（圖／路透）

電影《愛丁頓》集結好萊塢重量級卡司，除了艾瑪史東外，還包括《小丑》的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、《最後生還者》的佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、《貓王》的奧斯汀巴特勒（Austin Butler） 等，是一部敘述疫情時期，發生在新墨西哥州小鎮「Eddintgon」的黑色喜劇。

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▲坎城影展紅毯上突然出現蜜蜂，讓艾瑪史東（中）嚇到臉歪。（圖／路透）

然而當這群在好萊塢街身價不菲的演員，並肩走上坎城紅毯時，突然一隻蜜蜂飛來，直直朝向紅毯上最美的那朵花—艾瑪史東飛去。艾瑪史東完全顧不得表情管理，當場花容失色，最後是佩德羅帕斯卡、奧斯汀巴特勒現身「護花」，輕輕把蜜蜂趕走，才化解這場「蟲蟲危機」。

▲電影《愛丁頓》劇組走上坎城影展紅毯，卻遭遇「蟲蟲危機」。（圖／路透）

▲艾瑪史東（中）被蜜蜂嚇慘，佩德羅帕斯卡（右）、奧斯汀巴特勒神救援（左三）。（圖／路透）