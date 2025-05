坎城紅毯驚魂！「蜜蜂直撲」艾瑪史東嚇倒臉歪　奧斯汀巴特勒緊急神救援

記者蕭采薇/綜合報導

一年一度的坎城影展,正在風光明媚的南法進行中,然而紅毯上的「不速之客」卻成為話題。好萊塢女星艾瑪史東(Emma Stone)17日與電影《愛丁頓》(Eddington)劇組一起走上坎城紅毯,沒想到現場突然出現一隻蜜蜂,讓她當場花容之色,驚慌的表情全被攝影師拍下。

▲坎城影展紅毯上突然出現蜜蜂,讓艾瑪史東(右二)嚇到臉歪。(圖/路透)

電影《愛丁頓》集結好萊塢重量級卡司,除了艾瑪史東外,還包括《小丑》的瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)、《最後生還者》的佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)、《貓王》的奧斯汀巴特勒(Austin Butler) 等,是一部敘述疫情時期,發生在新墨西哥州小鎮「Eddintgon」的黑色喜劇。

▲坎城影展紅毯上突然出現蜜蜂,讓艾瑪史東(中)嚇到臉歪。(圖/路透)

然而當這群在好萊塢街身價不菲的演員,並肩走上坎城紅毯時,突然一隻蜜蜂飛來,直直朝向紅毯上最美的那朵花—艾瑪史東飛去。艾瑪史東完全顧不得表情管理,當場花容失色,最後是佩德羅帕斯卡、奧斯汀巴特勒現身「護花」,輕輕把蜜蜂趕走,才化解這場「蟲蟲危機」。

▲電影《愛丁頓》劇組走上坎城影展紅毯,卻遭遇「蟲蟲危機」。(圖/路透)

▲艾瑪史東(中)被蜜蜂嚇慘,佩德羅帕斯卡(右)、奧斯汀巴特勒神救援(左三)。(圖/路透)

Pedro Pascal and Emma Stone attacked by a bee at Cannes pic.twitter.com/XrGux3uoeO