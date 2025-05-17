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《魷魚2》196號正妹其實是幸運女神！　來台繁體字告白：收下我的情書

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》裡的「196號」參賽者宋知佑因長相亮麗獲得網友關注，她即將在5月25日首度來台舉辦見面會，為了這次活動，她親筆寫下「我們不見不散」、「請收下我的情書」等字句向台灣粉絲告白，並表示要每天一碗芒果冰才過癮。而有別於劇裡甫登場就被淘汰，戲外的她自認是幸運女神，曾在劇組慶功宴上抽到韓幣50萬（約台幣1.1萬）大獎。

▲▼《魷魚2》196號正妹其實是幸運女神！　來台繁體字告白：收下我的情書。（圖／首湛創意、BILLIONS提供）

▲《魷魚2》宋知佑來台繁體字告白「請收下我的情書」。（圖／首湛創意、BILLIONS提供）

宋知佑即將首度訪台舉辦粉絲見面會，她非常期待，且聽說台灣人非常親切友善，因此對將到來的行程充滿期待，相信會是一段美好的體驗。談到來台想吃的美食，她開心提到珍珠奶茶、芒果冰都是此行最想嘗試的美食，甚至發願笑說每天都要吃一碗芒果冰才行。

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提到見面會的內容，她保留了一點神祕感，僅透露會準備舞蹈和歌曲表演，並表示正在努力練習中，希望能帶給粉絲驚喜，還請大家多多期待。最後，宋知佑也對台灣粉絲表達了真摯的心意，希望不會辜負大家的時間與期待，也盼望能和粉絲們一起創造一段「一輩子都會珍惜的美好回憶」。

▲▼《魷魚2》196號正妹其實是幸運女神！　來台繁體字告白：收下我的情書。（圖／首湛創意、BILLIONS提供）

▲宋知佑即將首度來台。（圖／首湛創意、BILLIONS提供）

戲內雖是很快被淘汰的角色，但現實生活中的宋知佑滿幸運，曾為支持的球隊開球，沒想到球隊剛好獲勝，而被稱為「幸運女神」，她笑稱自己可是棒球界的「勝利精靈」，而且不只是會帶好運給別人，自己也曾發生過在戲劇慶功宴上抽中50萬韓元 (約新台幣近1萬1千元) 的好運，因此自認是幸運女神沒錯。見面會門票現正熱賣中。

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宋知佑, 宋智友, 魷魚遊戲2

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